Cambios de monta para la reunión N° 30 en el hipódromo La Rinconada de este domingo 10-8-2025

Este domingo 10 de agosto, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 30 de la temporada 2025, sin pruebas selectivas, pero con un atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, la noche de este sábado a través de las redes sociales la lista de los cambios de monta en la jornada número 30 de la temporada 2025.

En la octava carrera o segunda válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de 2 carreras, el ejemplar Northern Gold (número 10) presentado por Aldo Traversa, fue inscrito para correr con el jinete Ignacio Castellano, y y según boletín del INH ahora será guiado por el jinete Aldry Siso.

En la undécima carrera de la jornada o quinta válida válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para yeguas nacionales e importadas de 6 y más años, ganadoras de 2 carrera, el ejemplar Furetto (número 9) presentado por el entrenador Fernando Parilli, fue inscrito con el jinete Leider Altuve, y según boletín del INH ahora será guiado por el jinete Leomar Sangronis.

8ª) #10 Northen Gold será conducido por Aldry Siso, en sustitución de Ignacio Castellano

11ª) #9 Furetto será conducido por Leomar Sangronis, en sustitución de Leider Altuve