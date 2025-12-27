Premier League: Dorgu hace brillar al Manchester United en el "Bonxing Day"

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada marcada por la tradición del "Bonxing Day" del fútbol inglés, el Manchester United regresó a la senda del triunfo tras vencer por 1-0 al Newcastle United en Old Trafford. El internacional danés Patrick Dorgu se consagró como la figura indiscutible del encuentro, anotando el único gol y firmando su actuación más completa desde su llegada al club.

El factor Dorgu ante ausencias clave

Ante la sensible baja por lesión de Bruno Fernandes, el carrilero danés asumió la responsabilidad ofensiva desde la banda derecha. Dorgu no solo aportó profundidad y desborde, sino que exhibió una madurez táctica que le permitió ser determinante tanto en ataque como en defensa.

El momento cumbre del partido llegó al filo de la media hora de juego, cuando Dorgu conectó una espectacular volea de zurda tras un balón bombeado al área, batiendo al guardameta Aaron Ramsdale con un disparo ajustado al poste. Este tanto representa su primer gol oficial con la camiseta del Manchester United tras su traspaso desde el Lecce la temporada pasada.

A pesar del asedio de las "Urracas" en la segunda mitad, que incluyó un disparo al larguero de Lewis Hall y una revisión del VAR por una posible mano de Lisandro López, el bloque defensivo se mantuvo firme.

El regreso de Casemiro al once inicial aportó equilibrio en la medular, siendo sustituido más tarde por Leny Yoro en un movimiento de Amorim para asegurar los tres puntos.

Un triunfo estratégico para las aspiraciones europeas

La victoria permite al equipo dirigido por Rúben Amorim escalar hasta la quinta posición de la Premier League, reenganchándose a la lucha por los puestos de competiciones europeas tras dos tropiezos consecutivos ante el Bournemouth y el Aston Villa.

El encuentro también estuvo marcado por hitos estadísticos y una gestión defensiva sufrida, ya que el United mantuvo su racha histórica vigente desde 1984, periodo en el cual ningún equipo ha logrado remontarle un partido de liga en casa tras irse al descanso con ventaja.

Declaraciones y futuro

Con esta actuación, Patrick Dorgu reafirma su crecimiento tras haber asistido en la jornada anterior, consolidándose como una pieza polivalente y esencial en el esquema del técnico portugués. El Manchester United encara ahora el cierre del año con el impulso anímico de haber dominado uno de los duelos más físicos del calendario.

Con información de EFE