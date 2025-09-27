Manchester United pierde y extiende su crisis de resultados

Suscríbete a nuestros canales

El Manchester United sigue viviendo una crisis en este inicio de temporada. Los dirigidos por Ruben Amorim, no pudieron conseguir la victoria frente al Brentford (3-1), por la sexta jornada correspondientes la Premier League, que se disputó desde el Gtech Community Stadium.

El Manchester con esta derrota se aleja de los puestos europeos, al menos en este inicio de curso. Aunque, el equipo hizo ajustes importantes en su delantera con la incorporación de Cunha, Mbeumo y Sesko, todavía no han logrado calar en el esquema de juego de Amorim.

Sin embargo, en este encuentro Sesko intento regresar a su equipo al encuentro marcando el único gol del United al minuto 26. Pero los tantos del rival, al minuto 8’ y 20’, más la última emboscada del Brentford que llegó al 95+5, tras el gol de Jensen selló el marcador final.

Tabla de posiciones

Con este resultado el Manchester United cae al renglón 13 de la tabla de la Premier League, con tan solo 7 puntos en seis encuentros, dos victorias , un empate y tres reversos.