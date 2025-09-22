Resultados de la jornada 5 de la Premier League de Inglaterra

Por la quinta fecha de acción en la Premier League de Inglaterra, hubo diez emocionantes compromisos, destacando el Derby de Merseyside entre Liverpool y Everton y duelos como el Arsenal vs Manchester City y Manchester United vs Chelsea.
NOTAS RELACIONADAS
Los 'Reds' conservan la cima del campeonato inglés tras vencer a los 'Toffees', mientras que en cinco partidos de los diez que se jugaron hubo empates, como el Brighton vs Tottenham, Burnley vs Nottingham Forest, Sunderland vs Aston Villa, Bornemouth vs Newcastle y Arsenal vs Manchester City.
El Leeds United derrotó a Wolverhampton, mientras que el Manchester United da el batacazo y vence a los actuales campeones del mundo en clubes. Fulham también se impuso contra el Brentford.
Resultados - Jornada 5
- Liverpool FC 2 - 1 Everton FC
- Brighton & Hove Albion FC 2 - 2 Tottenham Hotspur FC
- Wolverhampton Wanderers FC 1 - 3 Leeds United FC
- West Ham United FC 1 - 2 Crystal Palace FC
- Burnley FC 1 - 1 Nottingham Forest FC
- Manchester United FC 2 -1 Chelsea FC
- Fulham FC 3 - 1 Brentford FC
- Sunderland AFC 1 - 1 Aston Villa FC
- AFC Bournemouth 0 - 0 Newcastle United FC
- Arsenal FC 1 - 1 Manchester City FC