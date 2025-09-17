Premier League: Manchester United enfrenta cláusula millonaria por su DT

Suscríbete a nuestros canales

El 3-0 ante el City no solo dejó secuelas deportivas, también el debate sobre la continuidad de Ruben Amorim. La directiva del Manchester United enfrenta un dilema: sostener el proyecto técnico o asumir el costo de una salida anticipada que podría golpear sus finanzas.

Daily Mail resaltó que el entrenador portugués tiene una clausula de despido de unos 12 millones de libras o 13.8 millones de euros. Una cifra considerable, tomando en cuenta que Amorim no ha logrado nada con el equipo; solo ha empeorado lo que ya estaba mal en el club.

El calendario del Manchester no da treguas: Chelsea, Brentford y Sunderland en el horizonte. Ocupan el puesto 14 de la clasificación con 4 puntos sin margen para errores. La directiva debe dar un paso firme, o le dan continuidad al entrenador o lo despiden pagando la clausula.

¿Es Ruben Amorim el peor entrenador en la historia del Manchester United?

Con solo 8 victorias en 31 partidos de Premier League, Ruben Amorim registra el tercer peor rendimiento liguero en la historia del Manchester United. Su porcentaje de triunfos ronda el 26%, superado por Alfred Albut y Scott Duncan, previos a la profesionalización del fútbol inglés.

La falta de identidad táctica, los roces internos y la desconexión con la plantilla han intensificado la presión. Medios británicos y exjugadores señalan que "no se entiende lo que intenta hacer del equipo". Su gestión ya se compara con las más fallidas del siglo XX en Old Trafford.

¿Quién puede reemplazar a Ruben Amorim en el Manchester United?

Hay varios candidatos para reemplazar a Ruben Amorim durante la temporada 2025-26 en el Manchester United. Sin embargo, algunas son complicadas porque están en activo con clubes de la Premier League y eso traería problemas. A pesar de eso, hay candidatos que podrían darle un giro al equipo.

Candidatos al banquillo del Manchester United