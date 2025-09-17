Premier League: Manchester United enfrenta cláusula millonaria por su DT

El 3-0 ante el City no solo dejó secuelas deportivas, también el debate sobre la continuidad de Ruben Amorim. La directiva del Manchester United enfrenta un dilema: sostener el proyecto técnico o asumir el costo de una salida anticipada que podría golpear sus finanzas.
NOTAS RELACIONADAS
Daily Mail resaltó que el entrenador portugués tiene una clausula de despido de unos 12 millones de libras o 13.8 millones de euros. Una cifra considerable, tomando en cuenta que Amorim no ha logrado nada con el equipo; solo ha empeorado lo que ya estaba mal en el club.
El calendario del Manchester no da treguas: Chelsea, Brentford y Sunderland en el horizonte. Ocupan el puesto 14 de la clasificación con 4 puntos sin margen para errores. La directiva debe dar un paso firme, o le dan continuidad al entrenador o lo despiden pagando la clausula.
¿Es Ruben Amorim el peor entrenador en la historia del Manchester United?
Con solo 8 victorias en 31 partidos de Premier League, Ruben Amorim registra el tercer peor rendimiento liguero en la historia del Manchester United. Su porcentaje de triunfos ronda el 26%, superado por Alfred Albut y Scott Duncan, previos a la profesionalización del fútbol inglés.
La falta de identidad táctica, los roces internos y la desconexión con la plantilla han intensificado la presión. Medios británicos y exjugadores señalan que "no se entiende lo que intenta hacer del equipo". Su gestión ya se compara con las más fallidas del siglo XX en Old Trafford.
¿Quién puede reemplazar a Ruben Amorim en el Manchester United?
Hay varios candidatos para reemplazar a Ruben Amorim durante la temporada 2025-26 en el Manchester United. Sin embargo, algunas son complicadas porque están en activo con clubes de la Premier League y eso traería problemas. A pesar de eso, hay candidatos que podrían darle un giro al equipo.
Candidatos al banquillo del Manchester United
- Unai Emery - Aston Villa: Es uno de los principales candidatos al ManUtd, su relación con Ferguson es vital para alcanzar un acuerdo que sería caro tomando en cuenta que está en activo.
- Oliver Glasner - Crystal Palace: Orden defensivo y experiencia con grandes resultados en Bundesliga y en Premier. También está en activo y sería costoso sacarlo de su club.
- Andoni Iraola - Bournemouth: Una opción de Premier que ha tenido grandes resultados, sabe como liderar un equipo y su visión del fútbol moderno ayudaría a los jugadores.
- Gareth Southgate: Exseleccionador de Inglaterra, tiene experiencia dirigiendo grandes grupos. Puede ayudarle su relación con Sir Jim Ratcliffe, pero no es una opción emocionante para la afición.
- Luciano Spalletti: No tiene equipo, fue campeón con el Napoli, seleccionador de Italia sin emociones, pero con experiencia en grupos difíciles.