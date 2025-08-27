Histórica y humillante eliminación del Manchester United en Carabao Cup

Suscríbete a nuestros canales

Grimsby Town, equipo de la EFL League Two, cuarta división del fútbol inglés, protagonizó un auténtico desastre para el Manchester United al eliminarlo en la Segunda Ronda de la Carabao Cup tras una tensa tanda de penales, luego de haber empatado 2-2 en el tiempo reglamentario en Blundell Park.

Los locales sorprendieron desde el inicio. Se fueron al descanso con ventaja gracias a los tantos de Charles Vernam y Tyrell Warren, este último cumpliendo con la 'Ley del Ex'. Con fuertes tormentas e intensidad en el ambiente, el Manchester United tardó en reaccionar.

En la segunda mitad, la urgencia del United generó frutos con el primer gol de Bryan Mbeumo con el club. Harry Maguire puso el empate, forzando la tanda de penales, donde el intento fallido de Matheus Cunha y el disparo de Mbeumo al travesaño sellaron el pase de Grimsby.

El técnico Rúben Amorim no pudo ocultar su decepción. Fue contundente al admitir que "todo" falló en el equipo y criticó la falta de carácter, aunque evitó señalar culpables específicos. Esta humillación intensifica la presión sobre su rol como entrenador.

Para el Manchester United, es una herida abierta. Llega tras una temporada pasada desastrosa y sin victorias en este nuevo ciclo. La posibilidad de ganar este trofeo parecía remota tras su bajo rendimiento, y ahora se agrava con esta eliminación frente a un equipo de fútbol semiprofesional.

Por su parte, para Grimsby Town, este triunfo es histórico. El club celebra un hito inolvidable y avanza con moral a la siguiente ronda, donde enfrentará al Sheffield Wednesday, sigiendo en busca de más sorpresas.