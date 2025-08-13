Marcus Rashford envía mensaje al Manchester United

Suscríbete a nuestros canales

Marcus Rashford, cedido por el FC Barcelona, ha concedido una extensa entrevista, explicando, en su opinión, por qué los años de gloria del Manchester United siguen siendo cosa del pasado. Rashford aún tiene contrato con el United, pero ha pasado los últimos seis meses cedido en el Aston Villa, antes de fichar por el club catalán este año.

Rashford conversó extensamente con Gary Lineker y Micah Richards en una entrevista para The Rest is Football, donde abordó diversos temas, como su adaptación a la vida en el FC Barcelona y su posicionamiento. Sin embargo, quizás el tema que acaparará más titulares fue su evaluación de la situación actual del United.

Rashford elige a los entrenadores más influyentes

Al internacional inglés se le preguntó cuál de sus entrenadores había tenido mayor influencia en él. Rashford tuvo ocho entrenadores durante su etapa en el club y eligió a los tres primeros que tuvo.

“Los entrenadores que más me han influido probablemente han sido Louis van Gaal, José Mourinho y Ole Gunnar Solksjaer. Es difícil comparar, pero obviamente son los entrenadores que tuve durante mi desarrollo, así que tienen un mayor impacto. Al igual que van Gaal, buscaban que jugara bien. Antes de José, nunca había tenido un entrenador tan obsesionado con ganar. Si podía elegir, quería jugar bien, pero no le importaba si ganabas. Eso era lo único que importaba”, detalló el atacante.

El United debería seguir el ejemplo del Liverpool

En su opinión, el United se ha quedado estancado en un patrón de espera, algo de lo que el Liverpool ha sabido salir, mientras que los Diablos Rojos no han podido adaptarse a la era posterior a Sir Alex Ferguson.

“Dicen que llevamos años en transición, pero para que sea así, hay que empezarla de verdad. La transición no ha empezado. Cuando el Liverpool fichó a Klopp, se quedaron con él. Al principio no ganaron. Pero nadie lo recuerda. Pero hay que trazar un plan y perseverar” detalló el inglés.

“Hemos tenido tantos entrenadores que uno termina en la nada, en tierra de nadie. Duele al cien por cien, no solo como jugador, sino como hincha del United”, finalizó el jugador del equipo culé.

Rashford podría debutar con el FC Barcelona el sábado por la noche a las 19:30 CEST en el partido contra el RCD Mallorca. Sin embargo, el club catalán sigue luchando por fichar a su nueva estrella cedida a tiempo para ese partido, y el tiempo apremia.