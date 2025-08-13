Joan Laporta pedirá un aval a la directiva por el déficit del club

Suscríbete a nuestros canales

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se ha mostrado inflexible respecto a la sólida gestión financiera bajo su mandato, afirmando que han sacado al club de cuidados intensivos. Sin embargo, la lucha por la rentabilidad del club sigue eludiéndole a él y a su directiva.

Como resultado, el conjunto culé ha enfrentado más problemas de inscripción con el primer equipo masculino, pero más recientemente, su amplia gama de equipos en otros deportes ha pasado por momentos difíciles. A pesar de ser ganadores constantes, el FC Barcelona Femeni actualmente solo tiene 18 jugadoras inscritas y recientemente despidió a Jana Fernández para sanear sus finanzas.

Pedirá avales bancarios a los consejeros

Según Marca, Laporta solicitará un aval bancario de 7 millones de euros a los miembros de su junta directiva para cubrir el déficit. Esto se debe a que sus gastos han sido excesivos en términos de salarios y personal, especialmente considerando el límite salarial. La junta directiva celebrará una reunión extraordinaria hoy.

El aval bancario permite al FC Barcelona disponer temporalmente de las cuentas del club por una cantidad fija para financiar sus operaciones, pero el dinero debe ser recuperado antes del fin de su mandato. De no ser así, la propia junta directiva será personalmente responsable del dinero. RAC1 (vía Sport) afirma que existe cierta reticencia por parte de otros miembros de la junta a aceptar esto, dado que es el último año del mandato de Laporta antes de las elecciones, lo que les da menos tiempo para resolver el asunto y aumenta el riesgo de que la junta sea personalmente responsable del dinero.

Podría usar aval bancario para inscribir nuevos fichajes

El FC Barcelona espera inscribir a los nuevos fichajes de su primer equipo masculino, Joan García y Marcus Rashford, y ha intentado activar la normativa de lesiones para inscribir al primero. Sin embargo, ante las dudas sobre si esto se concretará sin problemas, también se está considerando la opción de un aval bancario para inscribir a García y Rashford.