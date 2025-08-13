¿Lo tomarán en cuenta? Mira las opciones a coste cero que el Real Madrid podría explorar en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El verano de 2026 podría convertirse en un momento decisivo para el futuro del Real Madrid. El club afrontará un mercado de fichajes en el que la inteligencia y la estrategia serán fundamentales, especialmente para reforzar la plantilla sin grandes gastos. La prioridad será encontrar un central de primer nivel que llegue libre y, al mismo tiempo, asegurar la continuidad de jugadores importantes cuyo contrato está próximo a expirar.

Objetivos defensivos en el mercado

Uno de los nombres más atractivos es Ibrahima Konaté, actual líder defensivo del Liverpool y pieza fundamental en la selección francesa. Con 27 años en 2026, combina potencia física, velocidad en coberturas y buena salida de balón, características que encajan a la perfección en las exigencias del Bernabéu. Otra opción es Marc Guéhi, internacional con Inglaterra y una de las promesas más sólidas de la Premier League. Con solo 25 años, aportaría juventud, fiabilidad y margen de crecimiento.

Un ‘9’ para completar el ataque

En la delantera, Dusan Vlahovic aparece como un refuerzo soñado. El atacante serbio, consolidado en la Serie A, destaca por su juego de espaldas, su presencia física y su instinto goleador. Su incorporación a coste cero en 2026 sería un movimiento estratégico, permitiendo reforzar la delantera con un delantero de élite sin comprometer las arcas del club.

Renovaciones prioritarias

Más allá de los fichajes, el Madrid tendrá que tomar decisiones importantes dentro de su plantilla. Thibaut Courtois finaliza contrato en 2026 y su continuidad debe ser una prioridad absoluta. Pese a su grave lesión, sigue siendo uno de los porteros más fiables del mundo, y su experiencia es un pilar para el equipo.

Mantener el ADN del club

Dani Carvajal, capitán y canterano, también concluye su vínculo en 2026. Su peso en el vestuario, experiencia en partidos decisivos y compromiso inquebrantable lo convierten en un jugador indispensable. Renovarlo no solo sería asegurar un lateral derecho de confianza, sino también preservar parte de la identidad histórica del club.