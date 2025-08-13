¡Vinícius Jr. sigue en declive! Así fue su regreso al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid regresó a la acción con una goleada prometedora, venciendo al Tirol por 4-0 en un partido donde el colectivo brilló con luz propia. Jugadores como Arda Güler, Kylian Mbappé o Dean Huijsen lograron destacar y emocionar a la hinchada merengue.

Sin embargo, en medio del entusiasmo, la actuación de Vinícius Jr. ha dejado una nota de preocupación. El brasileño, que en su momento fue un firme candidato al Balón de Oro, parece estar pasando por un bache de rendimiento que empeora con el paso de los meses.

Números preocupantes de Vinícius

En el último encuentro, Vinícius fue la cara negativa de un equipo que, en general, mostró un alto nivel. Con 62 minutos en el campo, sus estadísticas fueron alarmantes: cero goles, cero asistencias, cero regates exitosos y ningún remate a puerta.

La confianza que lo caracterizaba se ha esfumado, y en su lugar se ve a un jugador cabizbajo y con una gran falta de seguridad en su juego. Desde la elección del Balón de Oro, el ex Flamengo no es el mismo y en la "Casa Blanca" lo han notado.

¿Última oportunidad para recuperarse?

Sin dudas, esta situación ha generado inquietud dentro del club. Aunque confían en la capacidad del extremo para recuperar su mejor versión, las dudas sobre su estado actual son cada vez mayores.

La directiva y el cuerpo técnico de Xabi Alonso saben que un Vinícius en su mejor forma es fundamental para los objetivos del equipo, y su bajo rendimiento podría ser un obstáculo serio para el éxito del Real Madrid esta temporada.