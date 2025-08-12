Kylian Mbappé marca su primer gol como “10” del Real Madrid (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid tiene un nuevo número “10” para esta próxima temporada en el fútbol europeo. El encargado de llevar esta responsabilidad es nada más y nada menos que el francés Kylian Mbappé. El delantero ya se estrenó con su primer gol con nuevo número, en el que espera escribir una historia de éxitos y de continuar con el legado del mediocampista croata Luka Modrić.

El futbolista de 26 años marcó el segundo y el tercer gol del compromiso amistoso que se está efectuando este martes 12 de agosto vs. WSG Tirol. Los goles llegaron en los minutos 13 y 59, respectivamente, y así volver a recordar que tiene la ambición de hacer grandes cosas en este segundo año con el conjunto merengue.

Que pueda marcar sus dos primeros goles con una nueva indumentaria, tras dejar la “9” vacante con la que fue el máximo goleador del equipo, no solo son grandes noticias para sus beneficios individuales, sino que esto es de suma importancia para lo que sea lograr el cuerpo técnico de Xabi Alonso.

Kylian Mbappé – Real Madrid

Para lo que será esta próxima campaña, las expectativas son más que altas alrededor de las figuras ofensivas del Madrid. Esto tiene que ver exclusivamente con la combinación que pueda generar con el brasileño Vinicius Jr., ya que ambos están llamados a cargar con la ofensiva de este equipo.

En este juego que se disputó en el Estadio Tivoli Neu de Austria, es el camino que debe seguir Mbappé para obtener los resultados que tanto están buscando de él sobre el terreno de juego. Además, sabe que debe demostrar que cuenta con todo lo necesario para cargar con el número 10 que tanta historia tiene en este club.

En conclusión, la actuación goleadora de Kylian Mbappé utilizando por primera vez este nuevo número, ilusiona a todos sus miles de fanáticos que lo quieren ver obteniendo reconocimientos tanto individuales como levantando importantes títulos con el Real Madrid.