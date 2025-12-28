La preocupante confesión de Rob Reiner poco antes de su trágica muerte

Suscríbete a nuestros canales

A mediados de diciembre, el mundo quedó paralizado tras conocerse la violenta muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, quienes fallecieron a manos de su propio hijo Nick.

El caso se ha mantenido en boca de todos a causa de su brutalidad y el inquietante contexto familiar que lo rodea, el cual hoy nuevamente sorprende al salir a la luz la preocupación de Rob justo un día antes del asesinato.

Rob Reiner y Michele: el asesinato que nadie vio venir

El 14 de diciembre de 2025, Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, de 70 años, fueron encontrados muertos en su casa de Brentwood, Los Ángeles.

Las autoridades confirmaron que ambos fallecieron a causa de múltiples heridas por arma blanca tras un ataque dentro de su propia residencia.

El hallazgo de los cuerpos fue hecho por su hija, Romy, cuando acudió al domicilio tras no poder contactarlos. Poco después, la policía arrestó como principal sospechoso a su hijo menor, Nick Reiner, de 32 años, quien enfrenta cargos por dos delitos de homicidio calificado.

La escalofriante confesión de Rob

Horas antes de la tragedia, durante una fiesta navideña organizada por el comediante Conan O’Brien, Reiner habría hecho una declaración que hoy muchos consideran premonitoria.

Testigos relatan que el cineasta expresó su profundo temor hacia su hijo Nick, diciendo: “Tengo miedo de mi propio hijo. Creo que puede hacerme daño”.

Varios testigos confirmaron que la noche anterior al asesinato, durante la fiesta celebrada en la casa de O’Brien, padre e hijo tuvieron una discusión intensa y audible, lo que profundizó aún más las tensiones en el seno familiar.