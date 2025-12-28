Pilar Montenegro vuelve a redes sociales para acallar rumores sobre su salud

Suscríbete a nuestros canales

Pilar Montenegro, una de las voces más icónicas de la música pop y telenovelas mexicanas, regresó al centro de la atención pública con una aparición inesperada en sus redes sociales.

La exintegrante del grupo Garibaldi, recientemente envuelta en una ola de especulaciones sobre su estado de salud, compartió una imagen navideña que ha dejado a sus seguidores con sentimientos encontrados.

La Navidad de Pilar Montenegro

El pasado 24 de diciembre, la artista publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía navideña donde aparece sonriente, rodeada de sus seres queridos durante la cena de Nochebuena.

Acompañada de un mensaje sencillo pero cálido: “¡Feliz Navidad! Mis mejores deseos para todos, muchas bendiciones”, la cantante logró lo que parecía imposible después de años de silencio y fue volver a encender las redes sociales con su presencia.

La imagen dejó ver a una Pilar tranquila, consciente y disfrutando de un momento íntimo en familia, lo que contrasta con las versiones más dramáticas que han circulado sobre su salud en los últimos meses.

¿Qué hay detrás de los rumores de enfermedad degenerativa?

La ausencia de Montenegro de los reflectores desde su retiro en 2013 alimentó una gran cantidad de especulaciones. Con el paso de los años, diversos medios aseguraron que la cantante podría estar enfrentando una enfermedad degenerativa, citando posibles diagnósticos como esclerosis múltiple.

El periodista Javier Ceriani fue uno de los más vocales en estas especulaciones, afirmando en su canal de YouTube que Pilar estaría en un estado crítico de salud y, en algunos de sus comentarios, incluso sugirió que la artista podría estar inconsciente o confinada a una cama.

Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por un parte médico oficial ni por la propia cantante, lo que ha mantenido el tema envuelto en misterio y controversia mediática.

Ante la avalancha de rumores, la familia de Pilar salió en julio de este año a aclarar que ella se encontraba bien y pidió a los medios y al público que respetaran su decisión de vivir alejada de la vida pública.