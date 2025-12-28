Fallece Brigitte Bardot, la sensual estrella del cine que abandonó abruptamente su carrera

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del cine, la cultura pop y el activismo está de luto. Brigitte Bardot, la actriz francesa que redefinió la sensualidad, la libertad femenina y el estrellato, falleció este domingo 28 de diciembre a los 91 años, anunció con profunda tristeza La Fundación Brigitte Bardot.

En su cuenta de X, el presidente francés Emmanuel Macron, le dedicó un sentido mensaje: “Sus películas, su voz, su fama deslumbrante, sus penas, su generosa pasión por los animales (...) se convirtió en sinónimo de Marianne: encarnó una vida de libertad. Lloramos a la leyenda del siglo”.

Brigitte Bardot: de ícono cinematográfico a mito mundial

Nacida en París el 28 de septiembre de 1934, Bardot, conocida cariñosamente como “BB”, se transformó de una bailarina adolescente a símbolo global de belleza, rebeldía y seducción.

Su salto al estrellato llegó con el film que cambiaría su vida: “And God Created Woman” (1956), dirigido por su entonces esposo Roger Vadim. La película fue un terremoto cultural que lanzó a Brigitte al firmamento internacional, convirtiéndola en la epítome del sex-symbol de los años 50 y 60.

Bardot fue tan emblemática que, en 1969, su rostro se eligió como el primer modelo real para Marianne, la personificación de la República Francesa, presente en sellos, monedas y estatuas.

Su inesperado retiro

A los 39 años, la actriz tomó una de las decisiones más audaces de su vida al informar que se retiraba del cine en 1973. Lo que para muchos fue un misterio, para ella significó un cambio de causa y dedicar su vida a la defensa de los animales.

Fundó en 1986 la Brigitte Bardot Foundation, desde la cual luchó contra la caza de focas, las corridas de toros y el abuso animal en múltiples frentes.

Su activismo no fue tímido y viajó a regiones remotas para denunciar prácticas crueles y escribió a líderes mundiales para instar a políticas más humanas. Su batalla por los derechos animales le valió respeto, premios como la Legión de Honor e incluso enemigo dentro de sectores tradicionales.