Real Madrid golea previo al inicio de la Liga Española (Resumen)

El Real Madrid consiguió una gran victoria ante el WSG Tirol en el Tivoli Neu, Austria. La "Casa Blanca" disputó su primer y único amistoso en la pretemporada, antes del arranque de la Liga Española contra Osasuna.

Los dirigidos por Xabi Alonso mostraron un gran rendimiento, dominando las acciones del partido y creando múltiples ocasiones de gol. En el primer tiempo, Éder Militão y Kylian Mbappé abrieron el marcador en apenas tres minutos.

En el caso del zaguero brasileño gracias a un cabezazo preciso y por el lado de "Kiki", gracias a un buen pase de Arda Güler que lo dejó solo frente al arquero rival. Con este marcador se fueron al descanso y los aficionados presentes en el estadio disfrutaban del espectáculo.

¡Güler y Mbappé, los mejores!

Para la segunda parte, la dinámica del partido no cambió demasiado y el Real Madrid seguía buscando ampliar la ventaja. Al minuto 59, Aurélien Tchouaméni aprovechó perfectamente el desmarque de Mbappé para realizar un pase entrelíneas que desconfiguró a la defensa.

"Kiki" no se puso nervioso y con un regate dejó tirado al portero, sumando el tercer gol en el marcador. A partir de ahí, los merengues se dedicaron a manejar la posesión del balón, con un Arda Güler inspirado, convirtiéndose en el eje del mediocampo.

Xabi Alonso decidió cambiar todo el equipo y darle la oportunidad a otros jugadores como Fran García, Gonzalo, David Alaba, Andriy Lunin o Rodrygo Goes. De hecho, este último nombre cerró la goleada, tras una buena combinación con Mbappé.

Ahora, el Real Madrid se alista para el debut en la Liga Española, el próximo martes 19 de agosto a las 3:00 PM (hora de Venezuela), en el Estadio Santiago Bernabéu.