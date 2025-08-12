Federico Valverde envía tranquilizador mensaje al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Tras quedar fuera del amistoso ante el Tirol FC por una sobrecarga muscular; Federico Valverde despeja cualquier incertidumbre sobre su estado físico. El volante uruguayo trabaja en Valdebebas con vistas al debut liguero y confirma que estará disponible para enfrentar al Osasuna.

A la salida de Valdebebas, Valverde se detuvo brevemente para saludar a los aficionados y responder a la prensa. Consultados sobre su disponibilidad para la Jornada 1, el uruguayo fue directo: "Sí llego contra Osasuna, seguro". La frase tranquiliza cara al debut liguero.

Fede se ha consolidado como pieza clave en del engranaje del Madrid: Versatilidad, despliegue físico y lectura táctica son las características que más destaca en el once titular. El uruguayo da equilibrio y profundidad en una mitad de cancha que debe ser fuerte para que el resto fluya.

¿Cómo se organiza el Real Madrid sin Federico Valverde?

La presencia de Federico Valverde es tan determinante en el Real Madrid que su ausencia obliga a una reconfiguración táctica. Sin su despliegue físico en fases ofensivas y defensivas; el equipo debe apostar por un mediocampo más técnico y con mayor posesión.

Sin Valverde, el mediocampo se reconfigura: entra Guller y Ceballos, ganando posesión, pero perdiendo presión y ritmo. Huijsen asume la salida desde el fondo, con Tchouaméni como eje entre defensa y ataque. Alexander-Arnold se libera por la derecha con Carvajal de tercer central.

Once del Real Madrid sin Valverde en la cancha

Portero: Courtois

Defensa: Carvajal, Huijsen, Rudiger

Mediocampo: Alexander-Arnold, Ceballos, Tchouaméni, Guller, Carreras

Delanteros: Mbappé, Vinicius Jr

¿Debe el Real Madrid fichar otro mediocampista?

La lesión de Bellingham y la falta de consistencia de Ceballos dejan al Madrid corto en la mitad. Xabi Alonso necesita otro mediocampista que combine posesión y recorrido, pero antes de mirar al mercado, explora soluciones internas con perfiles que podrían adaptarse al sistema

Una opción es reconfigurar a David Alaba como mediocentro, aprovechando su experiencia y salida limpia. Otra es apostar por Thiago Pitarch, de 18 años, que sorprendió en su debut con conducción, visión y pase. Si ninguno se consolida, el Madrid deberá fichar: la necesidad existe.