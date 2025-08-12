Real Madrid pone extraordinario precio a la salida de Rodrygo Goes

Suscríbete a nuestros canales

Durante los últimos meses, ha surgido el rumor sobre la posible salida de Rodrygo Goes del Real Madrid ante la pérdida de protagonismo que ha sufrido tanto en esta última temporada como en el inicio del ciclo de Xabi Alonso como entrenador.

Distintos clubes han sonado para llevarse al brasileño, como ha sido el caso del Liverpool y el Manchester City. Este último ha mostrado una fuerte ofensiva para hacerse con los servicios del atacante.

Ante las posibilidades de que Jack Grealish se marche al Everton y Savinho haga lo propio con rumbo al Tottenham Hotspur, los 'Sky Blues' estarían comunicándole al Real Madrid su interés en fichar a su jugador.

El precio de Rodrygo

Por ende, la institución blanca establece que el Manchester City debe pagar, al menos, ciento cuatro millones de euros para contratar a Rodrygo, de acuerdo con lo que reporta el periodista italiano Nicolò Schira.

Por otra parte, Fabrizio Romano manifiesta que Josep Guardiola, entrenador del equipo mancuniano, es "gran admirador" del brasileño y considera su incorporación como "un fichaje soñado".

¿Cuál sería su rol?

En caso de llegar al fútbol inglés, se trataría de una contratación llamativa para reforzar las bandas del Manchester City, algo fundamental en la creación de juego y en la estrategia de Guardiola.

Podría ser extremo por derecha, compitiendo en dicha posición con Jeremy Doku. Podría asociarse con Rayan Cherki o Phil Foden para crear el mejor escenario ofensivo posible para un Erling Haaland encargado de anotar.