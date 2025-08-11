Este Vinotinto regresa a Venezuela y se alista para jugar en la Liga FUTVE

Suscríbete a nuestros canales

Darwin Machís está de vuelta en Venezuela. Después de una extensa trayectoria en el fútbol europeo, el extremo venezolano ha aterrizado en su tierra natal para unirse a las filas del UCV FC.

Aunque el anuncio oficial de su fichaje aún no se ha hecho público, las imágenes del atacante en el aeropuerto de Venezuela han desatado una ola de emoción entre los aficionados, dando por sentado que su retorno es inminente.

Su paso por España

El viaje de Darwin Machís por el fútbol español es bien conocido. Desde que dejó Venezuela hace 13 años para unirse a las categorías inferiores del Granada, procedente de Mineros, su carrera ha estado marcada por algunos altibajos.

Valladolid, Cádiz, Huesca y Leganés son algunos de los clubes que le tuvieron en sus plantillas. En toda su etapa en España registró 75 goles y 41 asistencias, sumando más de diez mil minutos entre los equipos que defendió.

Busca reencontrarse con su mejor versión

Sin embargo, su etapa más reciente no ha sido la mejor. Tras rescindir su contrato con el Valladolid, Darwin Machís tomó la decisión de regresar a sus raíces.

Esta vuelta a la Liga FUTVE no solo representa un nuevo capítulo en su carrera, sino también una oportunidad para reencontrarse con el fútbol venezolano y, tal vez, recuperar el gran nivel que lo llevó a ser un referente de la Vinotinto.

Para el UCV FC, la llegada de un jugador de la talla de Darwin Machís es un golpe de efecto. La expectativa es alta, y los aficionados ya sueñan con ver a una de las estrellas del fútbol venezolano brillar en los estadios de su propio país.