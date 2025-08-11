Tomás Rincón y Santos definieron el futuro del capitán de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Llegan noticias desde Brasil provenientes del capitán de la Vinotinto, el mediocampista Tomás Rincón, quien definió su futuro con su actual club, el Santos FC, con quien tenía contrato hasta el 16 de agosto.

A pocos días de que ese acuerdo llegara a su fin, ambas partes han llegado a una resolución y han decidido extender la unión hasta finales de 2026, es decir, por un año más, según la información detallada por GeGlobo.

En los apuntes compartidos por el diario brasilero se apuntaron a que el nuevo contrato incluye una progresión salarial, esto desde que la contratación anterior incluyera una reducción de salario durante el paso del equipo por la Serie B el año pasado.

Con 37 años, el criollo seguirá en la élite del fútbol sudamericano de la mano de Cleber Xavier, con quien ha venido contando con mucha regularidad con una suma de 24 partidos esta campaña, con 17 de ellos como titular.

Los números de Tomás Rincón en Santos

El venezolano llegó al conjunto brasilero en 2023 y en todo ese recorrido ya registra hasta 68 compromisos disputados, con dos goles en ese periodo y una asistencia en el camino.

Fue uno de esos jugadores que acompañó al equipo en su paso la segunda división, que ganaron en 2024 para conseguir recuperar su plaza en la máxima categoría del balompié en Brasil.

El venezolano se ha ganado un lugar en el equipo por su capacidad en el mediocampo para ser un 'todocampista', acostumbrado a sus constantes despliegues físicos en la zona medular.

Finalmente, hay que decir que esta renovación de Tomás Rincón con Santos cae de gran forma en la Vinotinto, que necesita la continuidad de sus principales referentes de cara a la última doble fecha de las eliminatorias mundialistas, en la que Venezuela se juega sus opciones de clasificar a la Copa del Mundo 2026, hoy ocupando la séptima casilla (repechaje) con 18 puntos, seguido por Bolivia con 17.