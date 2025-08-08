Así fue la brutal agresión de la que fue víctima el "Brujo" Martínez en Brasil (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Este 6 de agosto, Corinthians eliminó a su clásico rival, el Palmeiras en los octavos de final de la Copa de Brasil, tras vencer 2-0 en el partido de vuelta, donde José "Brujo" Martínez, fue uno de los protagonistas, haciéndose fuerte en el medio del campo.

Pero este tipo de compromisos entre conjuntos paulistas, en donde las emociones están a flor de piel y ningún equipo quiere ceder puntos ni terreno para no ser objeto de críticas por parte de la inflexible "torcida" brasileña.

"Brujo" Martínez fue agredido en un tiro de esquina

En ese contexto, el centrocampista venezolano, fue uno de los que sufrió los embates físicos de la férrea marca de los rivales, sobre todo en la pelota parada, como sucedió en un tiro de esquina.

Mientras intentaba ganar la posición dentro del área con el argentino Aníbal Moreno, este reaccionó de manera violenta y le propinó un fuerte cabezazo que hizo que el "Brujo" Martínez cayera al suelo.

El árbitro expulsó al jugador de Palmeiras

Después de esa acción, el árbitro principal del compromiso, quien se encontraba cerca de la jugada, fue al VAR para chequear esta agresión, sacándole la tarjeta roja al jugador de Palmeiras.

Apenas habían transcurrido 16 minutos del encuentro, por lo que esta expulsión cambió totalmente el panorama del compromiso, siendo aprovechado por Corinthians que se llevó la victoria con goles de Bidu al 43 y Gustavo Henrique al 59.