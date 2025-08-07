¡Contundente! El mensaje de José "Brujo Martínez tras eliminar a Palmerias en Brasil (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El mediocampista venezolano José "El Brujo" Martínez fue protagonista en el histórico triunfo del Corinthians frente a su eterno rival, el Palmeiras, el pasado miércoles 6 de agosto, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Brasil. El conjunto albinegro se impuso 2-0 en su estadio, resultado que selló su clasificación a los cuartos de final del torneo.

Martínez fue titular y jugó hasta el minuto 82, siendo pieza clave en la mitad de la cancha. Con su habitual visión, intensidad y buen manejo del balón, ayudó a controlar el ritmo del partido y frenar los intentos ofensivos del Palmeiras, que llegaba como favorito tras su buen momento en el campeonato brasileño.

"Los partidos se ganan jugando, no hablando"

Al finalizar el encuentro, el venezolano envió un mensaje claro y contundente ante de volver al camerino.

“Los partidos se ganan jugando, no hablando”, una frase que rápidamente se viralizó entre los fanáticos del Corinthians y fue interpretada como una respuesta directa a la previa cargada de declaraciones desde el entorno del Palmeiras.

La frase del jugador de La Vinotinto refleja no solo el espíritu competitivo del equipo, sino también la madurez con la que el venezolano está enfrentando esta etapa de su carrera en el fútbol brasileño.

Un paso firme en la Copa de Brasil

Con esta victoria, el Corinthians no solo avanza a los cuartos de final, sino que también refuerza su moral en una temporada llena de altibajos. El "Brujo", por su parte, sigue ganando confianza y protagonismo, y esta actuación frente al clásico rival podría consolidarlo aún más como una pieza fija en el esquema del técnico.