Precio del dólar BCV para este sábado 27 y domingo 28 de diciembre

La moneda estadounidense cerró en la última semana del año con un incremento de 3,61 bolívares, mientras que el euro terminó el 2025 con un aumento de Bs. 4,84 

Por

Wandor Dumont
Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 06:56 pm
El Banco Central de Venezuela informó sobre el precio del dólar y el euro que circularán este sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de diciembre. Esta actualización fue publicada en la página web del BCV y en sus respectivas redes sociales. Recordemos que estos montos son los que deben usar los comercios para las transacciones de productos o servicios.

Según el reporte del BCV, ambas monedas tuvieron un cambio al cierre de la jornada del viernes 26 del mes en curso. El precio del dólar estadounidense se ubicó en Bs 294,96 mientras que el euro se plantó en 347,77 bolívares.

 

Cotización del dólar en otros bancos

La entidad financiera privada que tuvo la cotización más alta para la compra y venta en las mesas de cambio de divisas fue Bancamiga con un monto de Bs 296,42 y 299,66 bolívares, respectivamente.

Economía venezolana crece

El Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2025 aumentó 8,71% con respecto al tercer trimestre de 2024 señaló el BCV en su página web. De esta manera, suman dieciocho (18) trimestres continuos en los que la economía venezolana registra un mayor nivel de actividad económica, fortaleciendo cada vez más su proceso de recuperación.

En el tercer trimestre, vale destacar los crecimientos de 16,12% en la actividad petrolera y de 6,12% en la actividad no petrolera.

¿Cómo hacer la conversión del dólar a otras monedas?

Ingresa a este link del portal 2001 online para realizar la conversión de la monedas de estos países (México, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Chile) con respecto al dólar.

Viernes 26 de Diciembre de 2025
