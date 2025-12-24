Cientos de venezolanos quedaron atrapados en Barbados rumbo a Madrid por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

La redes sociales se empezaron a mover desde la noche del 23 de diciembre, luego que un grupo de al menos 400 venezolanos, se quedaran varados en el Aeropuerto Internacional Grantley Adams de Barbados. Los ciudadanos publicaron varios videos donde exigen una solución.

Estas personas viajaron de Maiquetía (Venezuela) hacia Barbados con la aerolínea criolla, Estelar, para hacer una escala en el país caribeño y luego volar hacia Madrid (España) con otra empresa aliada a la venezolana. "Vuelo de la aerolínea estelar tienen esperando desde la noche hasta ahora 6 de la mañana en barbados, dijeron que había fallos en el avión y querían regresarlos a Venezuela y se negaron y les dijeron que tienen que esperar otro avión ,han pasado más de 8 horas y no tienen respuesta", dice uno de los video publicados en la cuenta de X.

Por qué existe esta escala

Desde el mes de noviembre varias aerolíneas internacionales suspendieron sus operaciones hacia Caracas, debido a la advertencia de Estados Unidos de considerar el espacio aéreo venezolano inseguro por las tensiones políticas entre ambos países.

Debido a las cancelaciones, Estelar anunció el pasado 6 de diciembre, la creación de una ruta alternativa para los vuelos entre Caracas y Madrid, con el objetivo de garantizar la conectividad y la seguridad operacional de sus operaciones.

La compañía explicó que en coordinación con su aliado comercial Iberojet, se estableció un nuevo esquema de vuelo que incorpora una escala en Barbados.