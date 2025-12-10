Air Europa y Plus Ultra no tendrán vuelos a Venezuela hasta esta fechas por seguridad

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea Air Europa ha ampliado desde el día 12 hasta el 19 de diciembre la suspensión de operaciones entre Madrid y Caracas, y Plus Ultra no conectará directamente con Venezuela al menos hasta el día 31, hasta cuando la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) recomienda no volar.

Air Europa ha ampliado la suspensión de sus operaciones entre Madrid y Caracas desde el 12 hasta el 19 de diciembre . La empresa está evaluando la situación en la capital venezolana y el Caribe sur debido a la tensión geopolítica entre Venezuela y Estados Unidos, marcada por un notable despliegue militar estadounidense.

Plus Ultra no tiene previsto operar vuelos directos a Venezuela (Madrid/Tenerife-Caracas) hasta, por lo menos, el 31 de diciembre , siguiendo la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) de evitar volar. Como alternativa, Plus Ultra ha dispuesto un vuelo Madrid-Cartagena de Indias (Colombia) a partir de este miércoles, y facilitará a sus pasajeros la conexión a Caracas mediante la aerolínea Laser .



¿Cuántas aerolíneas suspendieron vuelos a Venezuela?

Un total de ocho aerolíneas internacionales mantienen suspendidos sus itinerarios a Venezuela por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

Las compañías afectadas son:

España: Iberia, Air Europa y Plus Ultra.

Portugal: TAP.

Colombia: Avianca y Latam Colombia.

Brasil: Gol.

Turquía: Turkish Airlines.

Aunque los gobiernos de Turquía y Venezuela anunciaron que Turkish Airlines reanudará sus vuelos, aún no se ha hecho público su itinerario de regreso.

Aerolíneas españolas ponen fecha a su retorno

Las aerolíneas de España han establecido fechas tentativas para retomar sus operaciones, aunque esto sigue sujeto a la aprobación del INAC.

Iberia y Plus Ultra no volarán a Venezuela al menos hasta el 31 de diciembre .

Air Europa mantiene la suspensión hasta el 19 de diciembre.

Es importante notar que a finales de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó en redes sociales (Truth) que el espacio aéreo venezolano estaría "cerrado en su totalidad" debido a las crecientes tensiones binacionales. Sin embargo, la portavoz del sindicato de controladores aéreos USCA, Susana Romero, aclaró que el espacio aéreo no está cerrado y que la decisión de cerrarlo le corresponde exclusivamente a las autoridades venezolanas.

Plus Ultra aseguró a EFE este martes que no operará directamente entre Madrid y la isla de Tenerife con Caracas al menos hasta últimos de mes. Esta aerolínea también española ha habilitado un vuelo Madrid-Cartagena de Indias (Colombia) desde este miércoles, y permitirá a sus clientes enlazar con Caracas por medio de la compañía Laser.



