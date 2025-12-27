LaLiga: Fallece Amelia del Castillo, la mujer que hizo historia en el fútbol español

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad deportiva lamenta hoy la pérdida de Amelia del Castillo Cobos, fallecida a los 82 años de edad. Del Castillo fue una figura capital en la historia del fútbol nacional, reconocida oficialmente como la primera mujer en España en presidir una entidad futbolística, el Club Atlético de Pinto, el cual también fundó.

Una vida dedicada a romper techos de cristal

Nacida en Pinto en 1943, Amelia del Castillo fundó el Atlético de Pinto el 15 de octubre de 1963. En un contexto social y político donde las mujeres tenían prohibido ejercer como jugadoras, árbitras o entrenadoras, Amelia identificó la falta de una prohibición explícita para el cargo de presidenta, convirtiéndose así en una precursora de la igualdad en el deporte.

Según el medio de comunicación español, Heraldo, Amelia del Castillo tuvo una multifacética trayectoria, ya que además de presidenta, ejerció funciones de delegada y entrenadora "en la sombra", enfrentándose a la discriminación de la época.

Analizó estrategias para la supervivencia de su club, obteniendo material deportivo y asistencia médica de equipos de primer nivel como el Atlético de Madrid.

En el año 2000, el estadio de la localidad madrileña fue rebautizado con su nombre en su honor. El pasado 19 de noviembre de 2025, recibió por unanimidad el título de Hija Predilecta de Pinto.

Homenaje y luto oficial

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento en Barcelona, el Ayuntamiento de Pinto, encabezado por el alcalde Salomón Aguado, ha expresado sus condolencias a la familia, destacando que Amelia fue "una mujer valiente, ejemplo y referente para toda la ciudad".

Como muestra de respeto y gratitud por su inmenso legado, se han decretado tres días de luto oficial (28, 29 y 30 de diciembre), durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.