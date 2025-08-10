¿El fútbol venezolano se revaloriza con la llegada de figuras vinotinto?

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de fichajes en el fútbol profesional venezolano ha vivido varias sorpresas recientemente ante las incorporaciones de distintas figuras que han pasado en algún momento por la selección nacional.

Varias de estas figuras llegan del extranjero, como es el caso de Yonathan Del Valle y Yohandry Orozco en Carabobo, Andrés Ponce en Academia Puerto Cabello, Luis 'Cariaco' González en Deportivo Táchira y Yordan Osorio y Carlos Faya en Deportivo La Guaira.

A estos jugadores se sumará próximamente el fichaje de Adalberto Peñaranda por Deportivo Táchira. El merideño llega como agente libre desde el Sarajevo de Bosnia y Herzegovina, buscando así relanzar su carrera a sus 28 años de edad.

Las nuevas piezas que han llegado a la Liga FUTVE generan un peculiar atractivo a dicha competición, pues se trata de jugadores que hasta hace poco militaban en clubes del extranjero y que tuvieron experiencia con la Vinotinto.

¿Qué sucede con estos fichajes?

Cabe destacar que algunos de ellos llegan en los momentos finales de sus respectivas carreras, tal como ocurre con los dos refuerzos de Carabobo, Orozco (34 años) y Del Valle (35 años), y Luis 'Cariaco' González (34 años).

Por otra parte, Osorio y Machís disputaron recientemente la Copa América y las eliminatorias con Venezuela. Sin embargo, el primero se incorpora a La Guaira tras un año de lesión y terminar su contrato con el Parma y el segundo vuelve al FUTVE tras sufrir tres descensos consecutivos en España.

Andrés Ponce y Peñaranda, quienes estuvieron hasta hace unos meses con Atlético Bucaramanga, esperan encontrar en la liga local una oportunidad para retomar confianza y volver a salir al extranjero, mismo caso con Carlos Faya, quien es más joven y regresa a casa tras algunos años en las divisiones inferiores de España.

¿Qué gana la Liga FUTVE?

Con los fichajes de jugadores que, en algún momento, han estado en el radar de la selección nacional de Venezuela, distintos fanáticos pueden comenzar a interesarse en el fútbol nacional.

Del mismo modo, los clubes a donde llegan estos futbolistas obtienen la experiencia de aquellos que pasaron varios años de sus respectivas carreras jugando afuera en distintas ligas de buen nivel.