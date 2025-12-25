Alicia Machado da contundente consejo a Clara Vegas para Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

Alicia Machado dio su opinión sobre la Miss Venezuela Universo 2025 Clara Vegas. Sin nada de filtros la Miss Universo 1996 está muy encantada con la belleza y personalidad de la modelo de 23 años, de cara al certamen que se realizará el en 2026 en Puerto Rico.

Consejo de Alicia

En una entrevista Alicia indicó que la apoya al ciento por ciento para llevarse fácilmente la octava corona. Además, resaltó que debe dejarse guiar por personas que sepan y la enfoquen en brillar en cada momento en el concurso internacional.

“Ella tiene que recibir consejos de la gente que realmente sabe ganar, ella no puede recibir consejos de personas fracasadas. Que me llame a mí que fácilmente la puedo ayudar. Póngase a entrenar mucha peso, mucho glúteo y lista para ganar en el 2026”, dijo la belleza universal.

En este sentido, resaltó que Andreina Goetz, madre de Clara, es una de las Miss Venezuela más bellas y elegantes de la historia, que representó el gentilicio venezolano muy bien el certamen.

Machado recomienda no operarse

La ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos”, fue muy honesta en decirle a Clara que no se opere la nariz para el concurso de Miss Universo, ya que considera luce muy bien al natural.

“No te toques la nariz, no te operes, en el Miss Universo te verás con mujeres de todo el mundo con su propia belleza, no te hagas nada en la cara mi reina, estás lista”, dijo.

La opinión de Alicia cae como anillo al dedo a la joven, ya que Vegas había comentado hace semanas en una entrevista que no desea operarse la nariz de cara al Miss Universo, ya que se siente muy bien con el perfil que tiene.