Barcelona se queda sin presidente tras renuncia de Laporta

Durante una reunión ordinaria de la junta directiva, Joan Laporta presentó oficialmente este lunes 9 de febrero su dimisión como presidente del FC Barcelona con el objetivo de poder presentarse a las elecciones previstas para el domingo 15 de marzo.

El exmandatorio, quien ocupaba el cargo desde marzo de 2021, deja la presidencia en cumplimiento del artículo 42.f de los Estatutos del club, requisito necesario para optar a la reelección. A partir de ahora, el directivo se enfocará en la campaña electoral junto a los demás precandidatos ya postulados: Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Ciria.

Junto al expresidente azulgrana también presentaron su dimisión varios miembros de la directiva, entre ellos Elena Fort, vicepresidenta del Área Institucional; Antonio Escudero, vicepresidente del Área Social; el tesorero Ferran Olivé, además de los directivos Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Xavier Puig y Joan Soler i Ferré.

Joan Laporta con miras a relección con Barcelona

Pese a estas salidas, el club mantiene la estructura mínima requerida para continuar operando. Siete directivos permanecen al frente de la institución, cumpliendo con el mínimo de seis establecido por los estatutos, con Rafa Yuste asumiendo la presidencia interina de la junta directiva hasta el final del mandato, previsto para el 30 de junio. Junto a Yuste continúan Josep Cubells como vicepresidente y secretario; Alfons Castro, quien asume las funciones de tesorero, y los directivos Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust y Sisco Pujol.

A partir de ahora se pone en marcha el calendario electoral, el cual contará con un total de diez fases. En la primera etapa, una vez publicada la convocatoria de elecciones, este martes se celebrará en el domicilio social del FC Barcelona el sorteo público para designar a los miembros de la Junta Electoral y de la Mesa Electoral, órganos que deberán quedar constituidos, como máximo, el sábado 14 de febrero.

Desde el domingo 15, los aspirantes a la presidencia podrán solicitar las papeletas oficiales de apoyo necesarias para convertirse en candidatos de pleno derecho. Tendrán plazo hasta el lunes 2 de marzo a las 21:00 horas para presentar un mínimo de 2.337 avales válidos, cada uno acompañado de la firma y la fotocopia del carnet de socio, además del DNI u otro documento acreditativo correspondiente.