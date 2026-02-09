Venezuela no pierde la calma y sigue levantando en la Serie de las Américas

Suscríbete a nuestros canales

Luego de un inicio complicado, poco a poco las cosas se han enderezado para Navegantes del Magallanes en la Serie de las Américas. El conjunto que representa a Venezuela cayó ante Panamá en su estreno, pero desde entonces, encadenan tres victorias consecutivas, que los han catapultado a los puestos de vanguardia.

Y es que precisamente, a pesar del descalabro inicial, los criollos se han mantenido enfocados y afrontando con seriedad cada uno de los duelos. Así lo manifestó el jardinero Ángel Reyes, quien en declaraciones para la prensa luego del triunfo ante Nicaragua, resaltó la mentalidad inquebrantable que ha tenido el clubhouse para enfocarse en la misión de ganar el torneo.

Serenidad y seriedad en Magallanes

"No hay pánico, solo muchas ganas de hacerlo bien", fueron las palabras iniciales de Ángel Reyes al hablar de la mentalidad con la que ha afrontado Venezuela el campeonato luego de iniciar con un revés.

Si bien el outfielder eléctrico entiende la responsabilidad que reposa sobre el equipo, también afirma que no deben presionarse demasiado. "Es beisbol y son cosas que pasan. La etiqueta de favorito no la pusimos nosotros. Es un torneo donde hay equipos muy buenos. Lo importante es no bajar la cabeza en ningún momento y nosotros nunca lo hicimos", explicó.

La seriedad con la que Magallanes se toma este naciente campeonato se reflejó precisamente en el buen accionar de Ángel Reyes ante Nicaragua, en un duelo en el que se fue de 4-2, con un sencillo, un doble, par de anotadas y una rayita impulsada, además de negociar también un boleto.