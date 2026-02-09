Edwar Colina corona gran año invernal con su primera victoria en Serie de las Américas

Suscríbete a nuestros canales

Edwar Colina no ha parado de lanzar en toda la temporada 2025-26 en la pelota invernal. El relevista destacó de gran manera con el uniforme de Tigres de Aragua, que le dio oportunidad de reforzar a Caribes de Anzoátegui en las instancias finales en la reciente edición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Aunque no consiguió el título con los orientales, el lanzador experimentado se ganó su derecho de participar en la actual entrega de la Serie de las Américas con Navegantes del Magallanes, quienes están representando a Venezuela como vigentes campeones del circuito rentado. El diestro se convirtió en figura en la jornada de este domingo 8 de febrero para la novena bucanera, sumando su primera victoria en el certamen para que su equipo derrotara 7x2 a Leones del León, representación de Nicaragua.

Durante las acciones desde el Fórum La Guaira, el derecho completó un relevo perfecto de un inning y se adjudicó el juego ganado en el torneo. Su actuación fue clave para el equipo, mostrando dominio total desde el montículo en una situación de alta exigencia competitiva, donde los anfitriones pudieron salir adelante para lograr su tercer triunfo en el evento.

Edwin Colina dominante en la Serie de las América

Colina, quien precisamente comenzó su carrera en Venezuela con Navegantes del Magallanes y ahora participa en la Serie de las Américas, acumula tres entradas lanzadas con apenas dos hits permitidos, sin carreras limpias, un boleto y tres ponches

El relevista de 28 años consiguió además su primera victoria en una competencia internacional, marcando un momento especial al vestir por primera vez el uniforme de Venezuela en su carrera dentro del béisbol profesional. Su nuevo logro deja en el certamen deja en evidencia la labor consistente que ha tenido durante la campaña en la pelota caribeña.