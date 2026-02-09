Cristiano Ronaldo regresa a las canchas con el Al Nassr

Suscríbete a nuestros canales

El balompié mundial, en especial en Arabia Saudita vivió momento de tensión, luego de que Cristiano Ronaldo se declaró en rebeldía al considerar que la política de fichajes del Fondo Soberano de Arabia Saudí (PIF) estaba perjudicando directamente al Al Nassr.

Como medida de presión, el astro portugués decidió ausentarse en dos compromisos importantes, las victorias de su equipo ante Al Riyadh (0-1) y el denominado “Clásico” frente a Al Ittihad (2-0). Sin embargo, detrás de su postura existía un motivo adicional que fue saliendo a la luz con el paso de los días. Según reveló el diario A Bola, la protesta de Cristiano también estaba vinculada al retraso en el pago de salarios a varios empleados y colaboradores del club, un gesto que fue interpretado como una muestra de liderazgo que trascendía lo estrictamente deportivo.

Este segundo factor fue clave para destrabar la situación. Al Nassr logró saldar todos los pagos pendientes con su personal y, tras resolverse el conflicto, el delantero de 41 años decidió dar un paso al frente y regresar al terreno de juego como señal de buena voluntad, reapareciendo este sábado en el compromiso ante el Al Fateh.

Cristiano Ronaldo tendría fecha de regreso

Después de resolverse los conflictos de pago en el club árabe, el atacante ya tendría fecha de saltar nuevamente al terreno de juego, siendo ese compromiso contra Al-Fateh el próximo 14 de febrero desde el Prince Abdullah bin Jalawi Stadium.

En el año del Mundial de Norteamérica, Ronaldo tiene entre sus objetivos alcanzar los 1,000 goles en su carrera como profesional, por lo volver a la acción será fundamental en sus aspiraciones de completar la cifra redonda. En lo que va de temporada, "El Bicho" cuenta con 17 anotaciones y una asistencias en 18 partidos disputados en la Primera División de Arabia Saudita.