Cristiano Ronaldo sigue en huelga: Su protesta continuará en Arabia Saudita

Los días más recientes no han sido del todo tranquilos en la acera de Cristiano Ronaldo. Al menos, desde el punto de vista noticioso, acostumbrado a informar sobre sus goles, pero esta vez más apegados a lo que ocurre fuera del campo.

Justamente, lo nuevo del portugués viene a reafirmar su postura actual en Arabia Saudita, desde donde se informa que la huelga del luso continuará al menos para el siguiente duelo de su Al Nassr, previsto contra uno de los clubes envueltos en la polémica: Al Ittihad.

Este sería el segundo encuentro consecutivo en el que no estaría disponible el delantero por su molestia con el Fondo de Inversión Pública y los dirigentes de la liga de Arabia Saudí por dar el visto bueno al traspaso de Benzema a Al Hilal.

Los detalles surgieron inicialmente desde el medio Al Arriyadiyah y luego periodistas como Fabrizio Romano han informado en la misma dirección, lo que confirma esta medida del jugador, que en medio de todo rebajó la tensión al regresar a los entrenamientos con su club.

¿Por qué Cristiano Ronaldo está de huelga?

La cólera del luso estaría enfilada a la organización del balompié árabe y ese descontento hacia lo que considera una injusticia hacia su club en este mercado invernal de fichajes.

Puntualmente, las razones del enfado están representadas en siete nombres: Meité (30 millones, Stade Rennes), Boubaré (23 millones, Neom), Al Hawsawi (8,30 millones, Al Khaalej), Mandash (3,4 millones, Al Taawoun), Marí (2 millones, Fiorentina), Benzema (libre, Al Ittihad) y Al Dossary (libre, Al Khaalej).

Todos los anteriores siendo los fichajes que se autorizaron a Al Hilal, caso contrario al mercado que protagonizó al Al Nassr, que solo incorporó a dos futbolistas: el iraquí Abdulkareem y el local Al Hamdan, procedente de Al Hilal.

Por los momentos, no se sabe hasta donde pueda desencadenar esta postura de Cristiano Ronaldo, sobre todo tomando en cuenta que se ha detallado que su protesta no es contra su club.