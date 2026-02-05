Compañero de Messi en la mira del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Después de una primera mitad de altibajos, la presencia de nuevas figuras se ha convertido en una necesidad para el Real Madrid, tomando en cuenta que se mantienen con vida en dos de las principales competiciones más importante como es La Liga y la UEFA Champions League.

Por ello, los merengues tienen en la mira a uno de los defensores más apetecibles en el actual mercado y de trata de Cristian "Cuti" Romero, quien está cada vez más cerca de dar el salto a la Casa Blanca, de acuerdo con la información de Fernando Czyz de DSports.

El defensor argentino tendría un preacuerdo con el club merengue y, si se mantiene la oferta, podría unirse al equipo de Álvaro Arbeloa tras el próximo Mundial de Norteamérica. La operación estaría en marcha, y tanto el Real Madrid como el Tottenham parecen estar alineados para hacer efectiva la transferencia, que podría ser una de las más importantes del mercado de fichajes.

Real Madrid cerca de Cuti Romero

El Real Madrid estaría dispuesto a ofrecer una cifra cercana a los 70 millones de euros por el central de la selección argentina. Esta cifra lo convertiría en una de las grandes incorporaciones del club en los últimos años, apuntalando la defensa blanca con un jugador de gran calidad y proyección. Si la operación se confirma, Romero podría ser una pieza clave en la zaga madridista para los próximos ciclos de competiciones europeas.

Por otro lado, los merengues no tiene margen de error para descuidarse si quieren hacerse con los servicios del zaguero, tomando en cuenta que otros equipos de La Liga como Barcelona y Atlético de Madrid también cuenta con fuertes intenciones de acordar con el campeón del mundo. En lo que de temporada con el cuadro inglés, Romero acumula cuatro goles y una asistencias en 20 encuentros en Premier League.