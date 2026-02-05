Valencia vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 23 de la Liga, Real Madrid y Valencia se enfrentan el domingo 8 de febrero desde las 16:00 horas, en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Real Madrid

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia no pudo ante Betis en el Benito Villamarín. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid venció 2-1 a Rayo Vallecano en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 13 goles a favor y anotó 2 en contra.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid sacó un triunfo, con un marcador 4 a 0.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 23 puntos (5 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 54 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (17 PG - 3 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 55 22 18 1 3 37 2 Real Madrid 54 22 17 3 2 29 3 Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 21 4 Villarreal 42 21 13 3 5 16 17 Valencia 23 22 5 8 9 -12

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga

Fecha 24: vs Levante: 15 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Villarreal: 22 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 24: vs Real Sociedad: 14 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Osasuna: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Real Madrid, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.