¡Baja de último minuto! Junior Alvarado no montará este jueves en Gulfstream Park y aquí están sus cambios de monta

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Gulfstream Park inicia una nueva semana del Championship Meet 2025-2026 con una cartelera de diez competencias (inicio 1:20 p.m. hora de Venezuela). Aunque se esperaba el regreso del estelar Junior Alvarado, se ha confirmado oficialmente que el jockey no verá acción este jueves.

El ganador del premio "Atleta Meridiano 2025" continúa en proceso de recuperación tras la fuerte caída sufrida el pasado sábado 31 de enero. Debido a esto, las autoridades hípicas ya han anunciado los cambios de monta para sus compromisos del día.

Detalle de los cambios de monta de Junior Alvarado:

6ta Carrera: El ejemplar Spirit of Hope (#1) será conducido ahora por el "Hall of Famer" John Velázquez .

7ma Carrera: En el sillín de Pillar of Beauty (#3) estará el jinete David Egan .

8va Carrera: Para conducir a Chaos Agent (#1) , se ha designado al argentino Jorge Ruiz .

10ma Carrera: En el cierre de la jornada, Baytown Parfait (#8) tendrá la monta del líder boricua Irad Ortiz Jr.

De acuerdo a lo informado por el periodista Mike Welsch de Daily Racing Form, el agente de Junior Alvarado, Mike Sellitto, apuntó que el criollo volverá a montar el sábado. Se ha tomado la precaucación con él, debido a los puntos de sutura que tiene en una de sus rodillas y por ello no estará en acción jueves ni viernes.