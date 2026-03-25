El óvalo del Cabriales arriba a su aniversario como bastión del espectáculo hípico nacional

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El calendario marca una fecha imborrable para la hípica nacional. El 25 de marzo de 1983, el Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA) abrió sus puertas de forma oficial para consolidarse como uno de los tres circuitos de mayor relevancia en el país, junto a La Rinconada y el recordado óvalo de Santa Rita. Hoy, el recinto carabobeño arriba a más de cuatro décadas de historia ininterrumpida y tradición en el centro de la República.

Un origen de jerarquía bajo el cielo de Carabobo

La génesis del proyecto data de principios de la década de 1970, cuando inició la construcción de su primera fase en terrenos de la Hacienda Las Delicias, adyacentes a la Plaza de Toros Monumental. Bajo el mandato del entonces presidente Dr. Luis Herrera Campins, la obra culminó su proceso inaugural para albergar a más de 18.000 espectadores en una infraestructura que abarca 169 hectáreas, de las cuales 64 corresponden a las áreas críticas de pistas, tribunas y caballerizas.

Tintoreto y Ángel Francisco Parra: Los primeros inmortales

La jornada de estreno reservó un espacio de honor para la posteridad. El Clásico "Inauguración Hipódromo de Valencia" consagró al ejemplar Tintoreto, el cual, bajo la conducción del legendario fusta Ángel "El Diablo" Parra, detuvo el cronómetro en un tiempo récord para la distancia de 1.700 metros. Aquel registro permaneció vigente durante años como testimonio de la velocidad y calidad de la pista valenciana desde su primer día de operaciones.

Transformación y vigencia bajo la gestión de Humberto Gubaira

El óvalo del Cabriales experimenta actualmente una etapa de renovación profunda bajo la dirección del Ing. Humberto Gubaira. La administración actual destaca por una labor sobresaliente en la recuperación de las áreas físicas y el incremento en la escala de premios. Estas medidas brindan un enfoque claro hacia el mantenimiento de las instalaciones y el bienestar integral de la comunidad hípica que hace vida en el recinto.

Evolución del espectáculo y el juego de las mayorías

A lo largo de su trayectoria, el HINAVA adaptó sus horarios a las exigencias del mercado y la logística del espectáculo. Aquellas recordadas jornadas nocturnas de jueves y viernes, famosas por el tradicional juego del 5y6, dieron paso a la programación actual de los días sábados por la tarde. Bajo un esquema de dos semanas consecutivas de acción, según el calendario oficial, la confianza del público recae plenamente sobre el 5y6 nacional. Este sistema de apuestas ratifica su éxito en cada jornada con montos récord de recaudación.

El Hipódromo Nacional de Valencia se mantiene como un pilar fundamental para la industria del purasangre en Venezuela. Tras 43 años de éxitos, batacazos y crónicas memorables, el circuito valenciano reafirma su compromiso con la afición y el deporte que apasiona a toda una nación.