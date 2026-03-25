Samuel Yánez vaticina una actuación de primer nivel ante la excelente condición física de su pupila en la R14

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La arena del Hipódromo La Rinconada baja el telón del tercer mes de la temporada este domingo. La reunión número 14 presenta un total de 12 competencias en una jornada que, a falta de pruebas selectivas, centra toda la atención en el tradicional juego del 5y6 nacional a partir de la séptima carrera.

Entrevista: Jinete Aprendiz Samuel Yánez La Rinconada

El equipo de Meridiano Web abordó este miércoles al destacado aprendiz Samuel Yánez durante la jornada de traqueos en Coche. El joven jinete analizó sus cuatro montas dentro del pool nacional, tras una semana de preparación intensa en la pista.

Hasta la fecha, Yánez acumula tres victorias en la presente campaña. El fusta busca mejorar sus estadísticas personales y capitalizar estas nuevas oportunidades justo antes del inicio de la recta final del meeting, la cual arrancará oficialmente en el mes de abril.

La primera monta se presenta en la séptima carrera donde Riccardo D’Angelo te da la oportunidad de montar a la yegua Queen Visión en recorrido de 1.300 metros.

-Esta yegua en su anterior competencia viene de arribar en el segundo lugar, anda muy bien en cancha y considero que es una fuerte rival en la carrera.

Luego tendrás la oportunidad de montar a la importada Pittaluga que se estrena en la arena de La Rinconada.

-Agradecido nuevamente con el entrenador Riccardo D’Angelo, esta yegua se ha visto bien en cancha. Cuenta con buenos trabajos y esperamos que haga una buena carrera.

Para la quinta válida, en una nómina de ocho participantes. El ejemplar Northern Gold vuelve a tus manos.

-Sí, nuevamente su entrenador Aldo Traversa con el cual hemos hecho una buena yunta. El caballo anda bien, él nuestro va salir en velocidad y esperamos que rinda en los metros finales.

5y6 nacional: Carrera de Cierra La Rinconada Compromiso

Ya para la carrera de cierre tienes el último compromiso con la yegua Nefertari con la cual arribaste en el segundo lugar en su más reciente.

- Tengo una nueva oportunidad con esta ejemplar. Escoltó al ganador en una demostración de calidad y ahora afronta un recorrido más corto. La yegua mantiene una forma impecable en la pista de Coche, por lo cual esperamos una actuación sobresaliente en la reunión 14.