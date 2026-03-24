Reporte Oficial: La reunión 14 registra su primer retiro para el ciclo no válido de La Rinconada

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El día domingo 29 de marzo, a partir de la 1:25 de la tarde, se desarrollará en el hipódromo La Rinconada, la programación de la décima cuarta reunión del primer meeting, con un total de 12 carreras que no incluye pruebas selectivas de Grado.

En horas de la tarde de este martes 24 de marzo, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la información de un ejemplar no se dará de la partida en una de las pruebas del ciclo no válido de la jornada dominical.

Potro: Retirado R14 La Rinconada Datos hípicos

A la altura de quinta competencia será reservada para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros.

El primer participante en ser retirado oficialmente es para el castaño Tropezón con el número 4, pues contaba con la monta de Jame Lugo Jr., y la preparaba por Fernando Parilli Tota para los colores del Stud Z.M.

Su última actuación fue el pasado domingo 1ro de este mes y fue capaz de llegar sexto a 13 cuerpos del ganador importado Macho Abarrio (USA) en la primera válida para el 5y6 Nacional de la décima reunión del año.

Motivo del retiro: Tropezón La Rinconada

De acuerdo con la información del INH en sus redes sociales, la razón del retiro del pupilo de Parilli Tota es por Traumatismo generalizado.