Imbatible: Francisco Quevedo se consolida en la cima de la estadística en Hinava

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El espectáculo hípico en el óvalo de Valencia durante la reunión número 07 realizada el pasado sábado 21 de marzo no solo brindó momentos memorables para la afición, sino que también provocó un vuelco total en la tabla estadística de jinetes.

La jornada contó con un total de ocho competencias que incluyó el Clásico Alcaldía Bolivariana cuyo triunfo fue para Lady Rossy.

El 5y6 valenciano con monto récord: Recaudación

El juego del 5y6 valenciano confirmó una vez más su extraordinario poder de convocatoria, pues la recaudación sabatina alcanzó una nueva cifra récord de 68.879.640,00. Este respaldo económico garantiza la continuidad del brillo en las próximas citas del calendario.

Francisco Quevedo: Líder estadística Hinava

El jinete profesional Francisco “El Kid” Quevedo, fue el más destacado de la cartelera sabatina con tres victorias y esta efectividad le permitió tomar el control del liderato de la estadística de la presente temporada.

Quevedo guio con éxito a la yegua Lady Rossy, en el Clásico Alcaldía Bolivariana y entrenada por Alexis Benítez con crono de 118’’3 para los 1.800 metros del recorrido.

Luego en la tercera válida para el 5y6 valenciano, el jinete falconiano repitió la dosis de éxito con Francisky bajo la tutela de Juan Carlos Pérez Pérez.

La quinta válida de la tarde sabatina el “Kid” Quevedo llevó al recinto de ganadores a El De Will preparado por Jesús Carfunjol Arteaga y de esta manera cierra con trio de triunfos.

Así van la estadística: Hinava Temporada 2026

1 Francisco Quevedo con 8 victorias.

2 José Daniel Calicho y Oliver Medina con 7 triunfos.

3 Hemirxon Medina con 6 victorias.

4 Osis Martínez con 5 victorias.