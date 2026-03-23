¡Atención hípico! Descubre la novedad que trae La Rinconada para ti en la reunión 14

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El Hipódromo La Rinconada tiene todo a punto para un nuevo programa de carreras que baja el telón del mes de marzo. La jornada número 14 consta de 12 competencias de alto interés, con inicio pautado para la 1:25 p. m. Como es costumbre en el óvalo de Coche, el 5y6 nacional activará las emociones de los apostadores a partir de la séptima prueba del orden oficial.

La novedad de la semana: El regreso del "Reclamo"

La cartelera dominical presenta una novedad administrativa y deportiva: la inclusión de dos pruebas de reclamo. Este tipo de competición, habitual en los grandes hipódromos del mundo y reseñada históricamente por medios especializados, establece que todos los ejemplares inscritos están a la venta por un precio predeterminado antes de la partida.

La finalidad de estas carreras es la nivelación del espectáculo. Los propietarios inscriben a ejemplares con rendimientos discretos en lotes de menor valor para buscar una victoria, bajo el riesgo de perder la propiedad del animal si otro preparador o dueño con licencia ejerce el derecho de compra antes del salto inicial.

Primera cita: Potenciales compras en la tercera carrera R14

El primer evento de este estilo surge a la altura de la tercera competencia. La prueba está reservada para caballos nacionales e importados de cinco y más años, debutantes o no ganadores. El lote cuenta con seis aspirantes valorados entre los $8.000 y $10.000.

La lista de precios para los interesados se distribuye de la siguiente manera:

My Striking Mate, Midnight Champion y Athletic Time: $10.000,00 cada uno.

Ancelotti, Cedsrunner y Theo: $8.000,00 cada uno.

Segunda válida: Acción y mercado en los 1.300 metros

La segunda prueba de reclamo se integra al juego del 5y6 nacional como la octava carrera del programa (segunda válida). En un recorrido de 1.300 metros, nueve ejemplares saltarán a la pista con etiquetas de venta que oscilan entre los $18.000 y $20.000.

La nómina y sus respectivos valores de mercado son:

Calgary y Skyline: Lideran la valoración con un precio de $20.000,00.

Master Shot, Golden JE, Tank Abbott, The King Zeus, Kingston, Macuto y Suanfonson: Mantienen un valor de reclamo de $18.000,00.

Este sistema garantiza una disputa equitativa, ya que los dueños de caballos superiores evitan estas inscripciones para no desprenderse de sus piezas de valor. Así, la jornada de este domingo 29 de marzo no solo ofrece la adrenalina de las apuestas, sino también una ventana abierta para el mercado de traspasos en el hipismo venezolano.