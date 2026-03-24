Sangre de Breeders’ Cup Sprint en el 5y6: El estreno de lujo que engalana La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada convoca a la afición hípica para la reunión número 14 de la presente temporada. La jornada, pautada para este domingo 29 de marzo bajo el marco del primer meeting del año 2026, ofrece un programa oficial de doce competencias. Esta fecha destaca por el retorno de las tradicionales pruebas de reclamo a la arena de Coche, una modalidad técnica que dinamiza el mercado de ejemplares y garantiza niveles superiores de competitividad entre los inscritos.

La tercera válida: Escenario de un estreno estelar

El juego del 5y6 nacional, sistema de apuestas preferido por la afición, reserva su tercera válida para un lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, debutantes o no ganadoras. Sobre la distancia de 1.200 metros, la atención recae sobre el estreno absoluto de la importada Pittaluga (USA).

Esta castaña, nacida en el estado de Kentucky, Estados Unidos, cuenta con una breve experiencia pistera de dos presentaciones en Gulfstream Park. Para su incursión en Caracas, el entrenador Riccardo D’Angelo confía la conducción al aprendiz Samuel Yánez, quien aprovecha un descargo reglamentario de cuatro kilogramos.

La yegua defiende los colores del Stud “Pensamiento Vertical”, una divisa que apuesta por la calidad de este ejemplar tras una trayectoria marcada por el alto valor en subasta: alcanzó un precio de $240.000 al nacer en 2022 y fue adquirida posteriormente por $35.000 a los dos años.

Linaje de campeones bajo la lupa: 5y6 nacional

El pedigrí de Pittaluga (USA) constituye su principal credencial ante los especialistas. La yegua posee una genética de élite, resultado del cruce entre el destacado semental Speightstown y la madre Maybe Wicked, por el abuelo materno Mizzen Mast.

El padre, Speightstown, dejó una huella imborrable en las pistas con una campaña de 16 actuaciones y 10 triunfos. Sus ganancias superaron el millón de dólares, con hitos memorables como el triunfo en la prestigiosa Breeders' Cup Sprint (Gr. 1) en 2004 en Lone Star Park.

Por su parte, su madre, Maybe Wicked, acumuló un registro de 15 presentaciones con cinco victorias, entre las que destaca un éxito de categoría Stakes en Mountaineer. Finalmente, el abuelo materno, Mizzen Mast, aportó clase a la genealogía con triunfos en el Malibu Stakes (Gr. 1) y el Strub Stakes (Gr. 2) en Santa Anita.

Con esta combinación de pedigrí y la preparación de un profesional como D’Angelo, Pittaluga (USA) surge como una de las piezas más interesantes para los cuadros del 5y6 nacional. Su debut no solo representa una prueba de fuego para la yegua, sino también la oportunidad de ratificar la jerarquía de una línea de sangre que brilló en los óvalos más exigentes de la hípica estadounidense.

Ejercicios previos: 5y6 La Rinconada Yegua

El día 21 de marzo obtuvo el crono con Jaime Lugo Jr. E/S 14,4 29 41,2 (600) 53,3 2P 65,3 4P 79,3/95,2// súper cómoda y muy bien con remate de 12,2. Así informó la división de toma tiempos del @Inh.