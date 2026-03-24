Factor clave en la arena: La mejor actuación de la yegua coincide con su conductor de turno en La Rinconada

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El argot hípico atesora frases que sentencian el destino de una carrera: "el jinete le consiguió la vuelta" o "el entrenador conoce la maña". Estas máximas cobran vigencia absoluta tras el anuncio oficial de la programación para este domingo 29 de marzo en el Hipódromo La Rinconada. El equipo de Meridiano Web inició el análisis de las 12 competencias y detectó una particularidad determinante en la prueba de los acumulados.

La sexta válida para el juego de las mayorías presenta una nómina de 14 yeguas de cinco y más años, entre nacionales e importadas, en condición de debutantes o no ganadoras. El lote disputará una atractiva bolsa de $25.350 en un recorrido que promete emociones hasta la sentencia.

El factor estadístico: Capriles al rescate R14

Por el puesto de pista 11 saltará a la arena Super Explosiva, defensora de los colores del Stud "M.M". La pupila de Henry Trujillo regresa a las manos de Robert Capriles, jinete que no la conduce desde el pasado 28 de septiembre de 2025. Sin embargo, la clave del análisis reside en la memoria estadística: el 7 de septiembre de ese mismo año, la yegua escoltó a Yankee Lake a solo un pescuezo de distancia en 1.200 metros, precisamente bajo el mando de Capriles y con tropiezos en los 800 finales.

En resumidas cuentas, de sus últimas siete presentaciones, la más destacada ocurrió con el fusta que la guiará este domingo. Esta alianza no es casualidad; parece ser el movimiento estratégico necesario para que la hija del semental Gala Award rompa finalmente el celofán.

Un triunfo para quebrar la sequía: La Rinconada

La importancia de esta victoria trasciende el simple resultado en la pista. Para el entrenador Henry Trujillo, el éxito de Super Explosiva representaría el fin de una racha adversa de más de 64 actuaciones sin visitas al recinto de ganadores en lo que va de 2026.

Por su parte, la yegua busca su primer triunfo tras 17 intentos fallidos. La combinación de la experiencia de Capriles, el puesto de pista externo y el antecedente de su mejor actuación, sitúan a Super Explosiva como una alerta máxima para los apostadores. De concretarse la foto, este triunfo no solo premiará la constancia del establo, sino que podría transformarse en el "batacazo" que defina los dividendos de la jornada en el óvalo de Coche.