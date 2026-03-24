Tras 28 intentos la victoria está cerca: El jinete que puede quebrar los pronósticos este domingo en La Rinconada

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El primer trimestre de la temporada 2026 en el óvalo de Coche deja tras de sí una estadística exigente. Tras 13 reuniones y 133 competencias disputadas en la arena de Caracas, la competitividad del patio mantiene a varios profesionales en la búsqueda de su primer triunfo del año. El esfuerzo semanal es incalculable; jinetes y entrenadores se entregan al máximo con el firme objetivo de cruzar la meta en ganancia y acceder, finalmente, al recinto de vencedores.

Una nueva oportunidad para fusta con roce internacional

Esta semana, el jinete Reniel Rondón asume un rol protagónico con cuatro compromisos de monta en la jornada del próximo domingo 29 de marzo. Rondón, cuya experiencia en hipódromos extranjeros avala su capacidad sobre el purasangre, buscará aprovechar cada oportunidad en un programa que consta de 12 carreras de alto nivel técnico.

Sin embargo, hay un nombre que destaca en su agenda y que acapara las miradas de los especialistas: Aslaug. La yegua alazana de cuatro años participará en la novena competencia del programa, tercera válida para el juego del 5y6, en una prueba especial para yeguas de cuatro y más años, debutantes o no ganadoras.

Un cambio de aires clave para la victoria: La Rinconada

La defensora de los colores del Haras La Alegría presenta novedades importantes para este compromiso. En primer lugar, la hija de Pashito The Che en Hechizada estrena cuadra, ahora bajo la responsabilidad del entrenador Oscar Manuel González. Este cambio de preparación busca corregir los detalles que, tras seis actuaciones, le han impedido obtener su primera foto.

Aslaug regresa a la acción oficial luego de un prolongado descanso de 168 días. A pesar de la inactividad, sus actuaciones previas muestran calidad; no obstante, el factor crítico ha sido el momento de la partida. El retraso en el brinco inicial fue su principal enemigo en el pasado, un aspecto que seguramente ajustó su nuevo equipo de entrenamiento para esta reaparición.

La amenaza del 5y6 nacional

Aunque la afición y la cátedra hípica centran su atención en la importada Pittaluga, ejemplar que realiza su estreno en La Rinconada, la presencia de Aslaug por el puesto de pista ocho representa una amenaza seria para los cuadros. La combinación entre la habilidad de Reniel Rondón y la frescura de la alazana tras el paro reglamentario sugiere una sorpresa de proporciones importantes.

De concretarse el triunfo, tanto el jinete como la yegua alcanzarían su primera victoria de la campaña, un resultado que transformaría por completo los dividendos del pool nacional y premiaría la constancia de estos profesionales del turf.

Ejercicio Previo: La Rinconada Aslaug

Mar 21 Yam. González E/S 15 27,1 38,4 51 (800) 64,2 2P 80,2/ 97,2// cómoda, a ½ cuerpo de potra con remate de 12,1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.