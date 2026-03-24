Condición impecable: El aspirante al triunfo que reaparece tras más de un año de descanso

Suscríbete a nuestros canales

En la reunión número 14 que se realizará este domingo 29 de marzo del presente año en el Hipódromo Internacional La Rinconada, regresa a la pista Golden Bros después de 476 días sin correr en pruebas públicas.

Nueva Cuadra: La Rinconada Caballo R14

El caballo ahora es presentado por Rubén Lanz, proveniente de la cuadra de Riccardo D’Angelo correrá en la décima carrera, cuarta válida pautada para la 5:10pm, en un grupo hasta el momento de ocho participantes en distancia de 1.300 metros.

En su última actuación, el hijo de Deliberately en Cibeles, con el jinete Franklin Puello Jr. ganó en recorrido de 1.200 metros, en esa ocasión de extremo a extremo y con ventaja de cuatro cuerpos a su más cercano rival.

Entre sus rivales, destaca el presentado por el entrenador Jefferson Rivas: Gabo White, caballo que goza de un descargo de cuatro kilos y además posee una fuerte atropellada y el tiro de 1.300 metros le cae perfecto.

Otro posible enemigo es el ejemplar Lord Ingles, un ejemplar difícil de correr, pero su entrenador ha realizado los ajustes necesarios para que el caballo corra derecho y de responder a los implementos, cuidado que puede venirse en velocidad.

Esta yunta Hemirxon Medina-Rubén Lanz tienen de cuatro intentos con cero victorias, ambos profesionales se juntan nuevamente para sumar el primer triunfo de la presente temporada.

Estos han sido los ejercicios más recientes de Golden Bros:

Mar 07 H. Medina E/P 16,2 30,2 43,2 56,1 (800) 69,4 2P 84/99,3// cómodo y bien + tres cuerpos a potro/ remate de 12,4.

Mar 14 H. Medina E/P 17,3 31,4 46,3 59,4 71,4 (1000) 87,3/101,2//116,4/// animado con remate de 12. Tal como se puede apreciar en la hoja de trabajo publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.