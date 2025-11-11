Varios años después: Profesional del látigo se reencuentra con el óvalo de Coche

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), bajo el liderazgo del señor Antonio Álvarez, mantiene su proceso de inclusión, un esfuerzo que busca reincorporar a sus labores a aquellos profesionales que formaron parte de la historia hípica del país y que aún se encuentran en condiciones para el ejercicio.

Este enfoque se reflejó de manera notable tras la publicación de la lista de ejemplares inscritos para la reunión número 44 de carreras. La jornada no solo ofrece al público cuatro pruebas selectivas y el debut de varios ejemplares nacionales e importados, sino que también marca el regreso a la pista de un jinete.

El Regreso de Reniel Rondón:

Se trata de Reniel Rondón, un jinete que no montaba desde el año 2022. En aquella temporada, Rondón logró dos victorias en 18 montas, aunque sus triunfos se produjeron en el Hipódromo de Valencia con los ejemplares Victory Gold y King Sebastian.

No obstante, Rondón también incursionó en el óvalo de La Rinconada, donde visitó el recinto de ganadores el 19 de mayo de 2018. Aquella victoria la consiguió con la yegua Miss Bicentenaria, pupila del entrenador Morris Salswach, en un recorrido de 1.800 metros.

Oportunidad de Reaparición:

Para esta ocasión, el entrenador David Palencia da a Rondón la oportunidad de reaparecer en el marco del compromiso que asume con la yegua Reina Fabricia.

El ejemplar, propiedad del Stud “Ibita y Martins 2”, presenta una campaña de 19 actuaciones con un solo triunfo y en su más reciente arribó en la octava casilla. Reina Fabricia se enfrentará a un lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro y cinco años, ganadoras de una sola carrera.

La reaparición de Reniel Rondón es un claro indicio del compromiso que asume el INH con la inclusión de profesionales experimentados. Este domingo, La Rinconada no solo ofrece un gran espectáculo selectivo, sino también la oportunidad de presenciar el renacer de una carrera en un entorno que promueve la participación y el talento hípico nacional.