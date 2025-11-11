La doble coronada presenta a su hija: Gran debut abre la jornada hípica en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos tendrá este domingo 16 de noviembre del 2025, la reunión número 44 del año, con un programa de 13 carreras, que traen cuatro pruebas selectivas, donde el juego del 5y6 nacional se hará presente a partir de la octava prueba, en lo que será la undécima fecha del tercer y último meeting de competencias.

Doble Coronada: La Rinconada Carrera Debut Reunión 44

La primera carrera del domingo va a servir para ver el debut de varias yeguas de dos años que comenzarán su campaña pistera en el coso de Coche, la misma está reservada para potrancas nacionales e importadas de dos años debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros, con la presencia de cinco dosañeras.

El entrenador Pedro Coronil aprovecha esta competición para hacer debutar a la dosañera Arantza Victoria, un producto del campeón pistero nacional y del Caribe y semental King Seraf en la yegua La De Mercedes, por Leroidesanimaux, la cual nació en el Haras La Orlyana y tendrá la monta del jinete profesional José Gilberto Hernández.

La De Mercedes fue una yegua que en el año 2015 ganó dos de los tres pasos de la triple corona para hembras, al cruzar primera en el Clásico Joaquín Crespo (GI) y en el Clásico Prensa Hípica Nacional (GI), con la conducción de Leonel Reyes en ambas competiciones selectivas, faltándole el Clásico Hipódromo La Rinconada (GI), donde quedó segunda detrás de My Pleasure.

No solo eso, la mencionada debutante tiene una hermana completa llamada Rose Sensations que hace campaña en la actualidad en La Rinconada y que tiene récord de 15 actuaciones para un triunfo.

Cabe destacar que para esta carrera de estreno la potranca, usará los implementos Bz (Bozal), M (Martingala) y La (Lengua Amarrada). Esta yunta jinete-entrenador acumula una victoria en tres intentos para un 33% de efectividad.

Ejercicios: Arantza Victoria La Rinconada Potra

Oct 31 J. G. Hernández E/P 29 42,4 55 67,4 (1000) 81,3 2p 95,4/111,2// cómoda y muy bien con remate de 12,4.

Nov 07 J. G. Hernández E/S 15,2 28,4 42,2 55 67,4 (1000) 81/95,1// cómoda y sin hacerle nada +6c Leo Alessandro/ con remate de 12,4. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.