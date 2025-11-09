Esto fue lo pagó el 5y6 de La Rinconada este domingo 09-11-2025

Suscríbete a nuestros canales

Con una programación de 13 carreras sin pruebas selectivas de grado, se celebró este domingo 09 de noviembre en el hipódromo de La Rinconada, la reunión 43 del tercer meeting.

Meridiano: Monto sellado y total a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 Nacional recolectó un monto sellado de Bs. 183.971.020,00 de los cuales Bs. 25.755.942,80 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 99.344.350,80.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida, octava del programa, la victoria fue para la yegua importada Easyasyouplease (número 7), con un dividendo de Bs. 67,21 a ganador y Bs. 55,00 a placé, con el aprendiz Oliver Medina en yunta con Fernando Parilli Araujo.

En la novena carrera, que fue la segunda válida, el triunfo fue para, Reina de Vela (número 3), con la monta de Ángel Ybarra, y entrenada por Jesús Romero Rojas. Dejó un dividendo arrojado de Bs. 138,69 a ganador.

La tercera válida, lo ganó Rozagante (USA) (número 4) con el jinete Jhonathan Aray, quien recibió las instrucciones de Gabriel Márquez, para arrojar el dividendo de Bs. 83,56 a ganador.

En la cuarta válida, el triunfo fue para la tordilla importada Nikitis (número 3), con la monta del látigo Oliver Medina. La pupila de Carlos Luis Uzcátegui dejó crono de 82’’3 para el tiro de 1.300 metros y abonó.

En la duodécima carrera, que fue la quinta válida, Guillermina (número 3) se alzó con la victoria con Francisco “Kid” Quevedo sobre los estribos e Ismael Martínez en el entrenamiento, por lo que pagó un dividendo de Bs. 194,54 a ganador.

En la última carrera de la jornada de La Rinconada, sexta válida, el ejemplar importado Juan Váldez (número 2), con la monta de Robert Capriles y la preparación de Carlos Luis Uzcátegui se llevó la victoria. Pagó un dividendo de Bs. 63,92 a ganador y Bs. 55,00 el place.

Ganadores: Pagos los seis de la suerte La Rinconada

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de (101737), los cuales ganaron cada uno un monto total de Bs. 250,63. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron (40374) tickets, los cuales ganaron por un monto de Bs. 2.437,36.