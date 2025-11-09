Hipismo

La Rinconada: Así quedaron los resultados de las carreras del 09-11-2025

Te mostramos los resultados de las 13 competencias disputadas en la tarde dominical en el óvalo caraqueño

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 05:57 pm
La Rinconada: Así quedaron los resultados de las carreras del 09-11-2025
Foto: X @OficialINH.
Este domingo 09 de noviembre, se disputó la reunión número 43 en el hipódromo La Rinconada, con 13 carreras sin pruebas selectivas de grado.

El jinete aprendiz Oliver Medina, fue el más destacado con cuatro victorias por intermedio de: The Last Dance en la tercera carrera, Gran Pepe en la séptima competencia, la importada Easyasyouplease (USA) en la primera válida y la norteamericana Nikitis (USA) en la cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional.

Asimismo, por el lado de los entrenadores, Fernando Parilli Araujo y Carlos Luis Uzcátegui, fueron los profesionales más destacados con dos victorias cada uno. Parilli Araujo, se tomó la foto con Baco en la segunda carrera, y luego en la primera válida para el 5y6, presentó a la yegua Easyasyouplease (USA), que visitó al recinto de ganadores.

Mientras que Uzcategui ganó con la importada Nikitis (USA) en la cuarta válida y con el norteamericano Juan Valdez en la sexta válida para el juego de las mayorías.  

A continuación mostramos los resultados completos de la jornada dominical en el óvalo caraqueño: 

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Cumanés (5) 54 Yoelbis González. 77,63
2 Mister Will (4) 53 J.Lugo. -
3 Magneto (3) 53 F.Quevedo. -
4 Chamuel (6) 53 Y.Díaz. -
5 Plutón (1) 53 R.Capriles. -

Entrenador: Freddy Petit. Ganador: 77,63. Placé: 55,00 y 103,48. Exacta: 167,19. Trifecta: 193,42. Superfecta: 1.592,08.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Baco (1) 55 José Alejandro Rivero. 101,64
2 Perfect La Combee (7) 58 R.Capriles. -
3 Huracán Jesús (5) 50 L.Funez Jr. -
4 Vermelho (4) 53 Y.González. -
5 Calgary (6) 50 O.Medina. -

Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 101,64. Placé: 59,95 y 56,67. Exacta: 284,84. Trifecta: 2.424,46. Superfecta: 1.368,77. Ret: 2. 

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 The Last Dance (2) 50,5 Oliver Medina. 99,59
2 Feedstock (5) 50 L.Funez Jr. -
3 Gabo Whie (1) 53,5 J.A.Rivero. -
4 Río Unare (4) 53 J.C.Rodríguez. -
5 Barbarroja (3) 53 F.Quevedo -

Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 99,59 Place: 90,89. y 158,99. Exacta: 667,44. Trifecta: 1.109,26. Superfecta: 4.607,08. 

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 My Returning Mate (5) 55,5 Yoelbis González. 83,13
2 Mufasa (3) 50 L.Funez Jr. -
3 Gran Victorioso (7) 53 F.Quevedo. -
4 Vinicius Jr. (1) 55,5 A.Finol. -
5 Online (4) 53 J.Aranguren. -

Entrenador: César Cachazo. Ganador: 83,13. Place: 69,39 y 200,31. Exacta: 628,69. Trifecta: 1.359,76. No hubo Superfecta.

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 70.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Princess Ana (5) 53 Yonkleiver Díaz. 1.410,28
2 Larastone (6) 53 R.Capriles. -
3 Macarena (1) 53 F.Quevedo. -
4 Marisma (3) 53 Y.González. -
5 Gran Cumanesa (4) 53 J.C.Rodríguez. -

Entrenador: Dany Pimentel. Ganador: 1.410,28. Place: 503,44 y 64,48. No hubo Exacta ni Trifecta ni Superfecta. Ret: 2 y 7.

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Namekun (2) 52 Winder Véliz.  325,29
2 Waya Waya (6) 53 J.Moncada.     -
3 Royal Honey (4) 53 A.Siso     -
4 Only Rose (10) 52 A.Ybarra.     -
5 Srta Emiliana (1) 50 L.Funez Jr.     -

Entrenador: Osmil Sequera. Ganador: 325,29 Place: 118,93 y 91,28. Exacta: 1.306,41. Trifecta: 17.450,03. No hubo Superfecta. 

SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Gran Pepe (4) 51 Oliver Medina.  156,05
2 Shakman (6) 51 Y.Caguado.     -
3 Bravucón (7) 53 D.Acosta.     -
4 Spirit King (1) 54 H.Medina.     -
5 Futuro (5) 56 J.Lugo.     -

Entrenador: Pedro Coronil. Ganador: 156,05 Place: 72,46 y 140,39. Exacta: 801,34. Trifecta: 2.388,04. Superfecta: 4.636,67. 

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Easyasyouplease (7). 52 Oliver Medina 67,21
2 Rosa Negra (6). 53 J.Aranguren. -
3 Victory Rose (5). 54 F.Quevedo. -
4 The Queen Roca (3). 53 J.G.Hernández. -
5 Vienna Dinamita (12). 54 L.Mejías. -

Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 67,21. Place: 55,00 y 100,02. Exacta: 328,16. Trifecta: 545,21. Superfecta: 1.312,84. Pool de 4: 19.329,88. 

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Reina de Vela (3) 52 Ángel Ybarra. 138,69
2 Princesa Lucía (9) 57,5 J.Aray. -
3 Amboise (7) 51,5 J.Moncada.
4 Constancy (10) 55 Fel. Velásquez -
5 Mi Catira Emma (2) 51,5 O.Rivas -

Entrenador: Jesús Romero Rojas. Ganador: 138,69. Place: 197,36 y 60,60. Exacta: 1.088,06. Trifecta: 2.650,58. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 282,77. Doble Perfecta: 606,04 Ret: 5 y 8.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Rozagante (USA) (4) 58 Jhonathan Aray. 83,56
2 Don Cacayo (7) 51 A.Ybarra. -
3 Bola de Humo (1) 53 Y.González. -
4 Lumiere (3) 50 O.Medina. -
5 Gran Euro (2) 54 Fel.Velásquez. -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 83,56. Place: 63,58 y 232,14. Exacta: 678,02. Trifecta: 1.191,23. Superfecta: 5.037,02. Ret: 6.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Nikitis (3). 52 Oliver Medina 71,61
2 Etna's Napper (USA) (2). 56 R.Capriles. -
3 Princesa Crossover (6). 55,5 F.Quevedo. -
4 Madame Walker (12). 53 H.Medina. -
5 Mía Ragazza (4). 55 J.Aranguren. -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 71,61. Place: 58,38 y 263,50. Exacta: 313,94. Trifecta: 568,31. Superfecta: 7.452,91.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Guillermina (3) 53,5 Francisco Quevedo. 194,54
2 Emmyarantza (2) 55 J.Aranguren -
3 Antalya (4) 54 J.A.Rivero. -
4 Multiverso (5) 50,5 O. Medina. -
5 Universal Joy (USA) (7) 56 J.Lugo -

Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 194,54. Place: 113,94 y 171,50. Exacta: 2.510,29. Trifecta: 4.980,23. No hubo Superfecta. Ret: 6 y 10.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Juan Valdez (USA) (2). 58 Robert Capriles. 63,92
2 El Pequeño José (1). 53 L.Mejías. -
3 Sr. León (7). 52 K.Aray. -
4 Freites Pe (9). 55 J.Lugo. -
5 King Diego (11). 53 M.Romero Q. -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 63,92. Placés: 55,00 y 1.521,27. Exacta: 732,64. Trifecta: 5.862,24. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 352,46. Súper Pool de 4: 496,64. No hubo Doble Perfecta. (101737) boletos con 5 pagan Bs. 250,63 c/u. (40374) tickets con 6 a Bs. 2.437,36 c/u. Loto Hípico: 1.625,63.

Domingo 09 de Noviembre de 2025
Hipismo