La Rinconada: Así quedaron los resultados de las carreras del 09-11-2025

Este domingo 09 de noviembre, se disputó la reunión número 43 en el hipódromo La Rinconada, con 13 carreras sin pruebas selectivas de grado.
NOTAS RELACIONADAS
La Rinconada: Resultados Carreras
El jinete aprendiz Oliver Medina, fue el más destacado con cuatro victorias por intermedio de: The Last Dance en la tercera carrera, Gran Pepe en la séptima competencia, la importada Easyasyouplease (USA) en la primera válida y la norteamericana Nikitis (USA) en la cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional.
Asimismo, por el lado de los entrenadores, Fernando Parilli Araujo y Carlos Luis Uzcátegui, fueron los profesionales más destacados con dos victorias cada uno. Parilli Araujo, se tomó la foto con Baco en la segunda carrera, y luego en la primera válida para el 5y6, presentó a la yegua Easyasyouplease (USA), que visitó al recinto de ganadores.
Mientras que Uzcategui ganó con la importada Nikitis (USA) en la cuarta válida y con el norteamericano Juan Valdez en la sexta válida para el juego de las mayorías.
A continuación mostramos los resultados completos de la jornada dominical en el óvalo caraqueño:
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Cumanés (5)
|54
|Yoelbis González.
|77,63
|2
|Mister Will (4)
|53
|J.Lugo.
|-
|3
|Magneto (3)
|53
|F.Quevedo.
|-
|4
|Chamuel (6)
|53
|Y.Díaz.
|-
|5
|Plutón (1)
|53
|R.Capriles.
|-
Entrenador: Freddy Petit. Ganador: 77,63. Placé: 55,00 y 103,48. Exacta: 167,19. Trifecta: 193,42. Superfecta: 1.592,08.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Baco (1)
|55
|José Alejandro Rivero.
|101,64
|2
|Perfect La Combee (7)
|58
|R.Capriles.
|-
|3
|Huracán Jesús (5)
|50
|L.Funez Jr.
|-
|4
|Vermelho (4)
|53
|Y.González.
|-
|5
|Calgary (6)
|50
|O.Medina.
|-
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 101,64. Placé: 59,95 y 56,67. Exacta: 284,84. Trifecta: 2.424,46. Superfecta: 1.368,77. Ret: 2.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|The Last Dance (2)
|50,5
|Oliver Medina.
|99,59
|2
|Feedstock (5)
|50
|L.Funez Jr.
|-
|3
|Gabo Whie (1)
|53,5
|J.A.Rivero.
|-
|4
|Río Unare (4)
|53
|J.C.Rodríguez.
|-
|5
|Barbarroja (3)
|53
|F.Quevedo
|-
Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 99,59 Place: 90,89. y 158,99. Exacta: 667,44. Trifecta: 1.109,26. Superfecta: 4.607,08.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|My Returning Mate (5)
|55,5
|Yoelbis González.
|83,13
|2
|Mufasa (3)
|50
|L.Funez Jr.
|-
|3
|Gran Victorioso (7)
|53
|F.Quevedo.
|-
|4
|Vinicius Jr. (1)
|55,5
|A.Finol.
|-
|5
|Online (4)
|53
|J.Aranguren.
|-
Entrenador: César Cachazo. Ganador: 83,13. Place: 69,39 y 200,31. Exacta: 628,69. Trifecta: 1.359,76. No hubo Superfecta.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 70.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Princess Ana (5)
|53
|Yonkleiver Díaz.
|1.410,28
|2
|Larastone (6)
|53
|R.Capriles.
|-
|3
|Macarena (1)
|53
|F.Quevedo.
|-
|4
|Marisma (3)
|53
|Y.González.
|-
|5
|Gran Cumanesa (4)
|53
|J.C.Rodríguez.
|-
Entrenador: Dany Pimentel. Ganador: 1.410,28. Place: 503,44 y 64,48. No hubo Exacta ni Trifecta ni Superfecta. Ret: 2 y 7.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Namekun (2)
|52
|Winder Véliz.
|325,29
|2
|Waya Waya (6)
|53
|J.Moncada.
|-
|3
|Royal Honey (4)
|53
|A.Siso
|-
|4
|Only Rose (10)
|52
|A.Ybarra.
|-
|5
|Srta Emiliana (1)
|50
|L.Funez Jr.
|-
Entrenador: Osmil Sequera. Ganador: 325,29 Place: 118,93 y 91,28. Exacta: 1.306,41. Trifecta: 17.450,03. No hubo Superfecta.
SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Gran Pepe (4)
|51
|Oliver Medina.
|156,05
|2
|Shakman (6)
|51
|Y.Caguado.
|-
|3
|Bravucón (7)
|53
|D.Acosta.
|-
|4
|Spirit King (1)
|54
|H.Medina.
|-
|5
|Futuro (5)
|56
|J.Lugo.
|-
Entrenador: Pedro Coronil. Ganador: 156,05 Place: 72,46 y 140,39. Exacta: 801,34. Trifecta: 2.388,04. Superfecta: 4.636,67.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Easyasyouplease (7).
|52
|Oliver Medina
|67,21
|2
|Rosa Negra (6).
|53
|J.Aranguren.
|-
|3
|Victory Rose (5).
|54
|F.Quevedo.
|-
|4
|The Queen Roca (3).
|53
|J.G.Hernández.
|-
|5
|Vienna Dinamita (12).
|54
|L.Mejías.
|-
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 67,21. Place: 55,00 y 100,02. Exacta: 328,16. Trifecta: 545,21. Superfecta: 1.312,84. Pool de 4: 19.329,88.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Reina de Vela (3)
|52
|Ángel Ybarra.
|138,69
|2
|Princesa Lucía (9)
|57,5
|J.Aray.
|-
|3
|Amboise (7)
|51,5
|J.Moncada.
|-
|4
|Constancy (10)
|55
|Fel. Velásquez
|-
|5
|Mi Catira Emma (2)
|51,5
|O.Rivas
|-
Entrenador: Jesús Romero Rojas. Ganador: 138,69. Place: 197,36 y 60,60. Exacta: 1.088,06. Trifecta: 2.650,58. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 282,77. Doble Perfecta: 606,04 Ret: 5 y 8.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Rozagante (USA) (4)
|58
|Jhonathan Aray.
|83,56
|2
|Don Cacayo (7)
|51
|A.Ybarra.
|-
|3
|Bola de Humo (1)
|53
|Y.González.
|-
|4
|Lumiere (3)
|50
|O.Medina.
|-
|5
|Gran Euro (2)
|54
|Fel.Velásquez.
|-
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 83,56. Place: 63,58 y 232,14. Exacta: 678,02. Trifecta: 1.191,23. Superfecta: 5.037,02. Ret: 6.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Nikitis (3).
|52
|Oliver Medina
|71,61
|2
|Etna's Napper (USA) (2).
|56
|R.Capriles.
|-
|3
|Princesa Crossover (6).
|55,5
|F.Quevedo.
|-
|4
|Madame Walker (12).
|53
|H.Medina.
|-
|5
|Mía Ragazza (4).
|55
|J.Aranguren.
|-
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 71,61. Place: 58,38 y 263,50. Exacta: 313,94. Trifecta: 568,31. Superfecta: 7.452,91.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Guillermina (3)
|53,5
|Francisco Quevedo.
|194,54
|2
|Emmyarantza (2)
|55
|J.Aranguren
|-
|3
|Antalya (4)
|54
|J.A.Rivero.
|-
|4
|Multiverso (5)
|50,5
|O. Medina.
|-
|5
|Universal Joy (USA) (7)
|56
|J.Lugo
|-
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 194,54. Place: 113,94 y 171,50. Exacta: 2.510,29. Trifecta: 4.980,23. No hubo Superfecta. Ret: 6 y 10.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Juan Valdez (USA) (2).
|58
|Robert Capriles.
|63,92
|2
|El Pequeño José (1).
|53
|L.Mejías.
|-
|3
|Sr. León (7).
|52
|K.Aray.
|-
|4
|Freites Pe (9).
|55
|J.Lugo.
|-
|5
|King Diego (11).
|53
|M.Romero Q.
|-
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 63,92. Placés: 55,00 y 1.521,27. Exacta: 732,64. Trifecta: 5.862,24. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 352,46. Súper Pool de 4: 496,64. No hubo Doble Perfecta. (101737) boletos con 5 pagan Bs. 250,63 c/u. (40374) tickets con 6 a Bs. 2.437,36 c/u. Loto Hípico: 1.625,63.