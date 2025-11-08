Conoce los cambios de montas que se producen en la reunión 43 de este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 09 de noviembre, el hipódromo La Rinconada con la cuadragésima tercera reunión. La jornada ofrece una programación de 13 competencias sin pruebas selectivas y presenta un gran atractivo para los apostadores: El 5y6 Nacional, que garantiza un importante premio de $1.250.000 para el cuadro único con seis aciertos.

Cambios de montas: R43 La Rinconada Datos Hípicos

Este sábado 08 de noviembre el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó el cambio de monta de tres jinetes que no estarán presente en la jornada dominical.

El jinete profesional Aldry Siso participará en la primera carrera con el potro dosañero Uriel (número 2) en sustitución del látigo Franklin Puello.

Luego el jockey aprendiz Oliver Medina montará al ejemplar Calgary (número 6) en la segunda competencia y con el seisañero Gran Pepe (número 4) en la séptima del programa, ambas en sustitución del látigo Leomar Sangronis.

Para el caso de Luis Funez Jr., conducirá al potro Musafa (número 3) en la cuarta carrera en sustitución de Leomar Sangronis.

Mientras que el jinete Kelvin Aray será el encargado de guiar al tordillo Cedsrunner (número 8) en la tercera válida y al cincoañero Sr. León (número 7) en la sexta válida para el juego del 5y6 Nacional ambas en sustitución de Franklin Velásquez.

Finalmente, el jinete profesional Robert Capriles montará a la yagua norteamericana Etna’s Napper (número 2) en la cuarta válida para el juego de las mayorías en sustitución de Franklin Puello.