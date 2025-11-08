Amazona venezolana Patricia Ferrando buscará clasificación olímpica en México

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado comienza el concurso de adiestramiento clasificatorio a la Copa del Mundo en Santa Cruz Chiahuapan situado a unos 55 kilómetros de la ciudad capital de México.

Al evento deportivo participara la yocketa y campeona olímpica venezolana Patricia Ferrando junto el ejemplar Honnaisseur que comentó para la agencia Efe: “Alguna vez, a través de mi respiración logré controlar la suya y su ritmo cardíaco; así es nuestra empatía”.

El principal objetivo de Ferrando es clasificar a la máxima cita deportiva. La atleta ajusta su preparación para garantizar la marca que exige el Comité Olímpico Internacional y competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2026. Este camino supone un gran esfuerzo en los próximos años de competición.

Patricia Ferrando: Copa del Mundo Mexico Clasificatoria Juego Olímpicos Los Angeles

Además de la criolla Ferrando, también se sumará el ecuatoriano Julio Mendoza quien es campeón de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, 2023 y entre ellos forman parte de las cartas de Latinoamérica en la competición mexicana.

La olímpica venezolana afronta una dura competencia internacional. En el evento, se medirá contra jinetes de élite que representan a potencias de la equitación mundial, como Alemania, Bélgica y Estados Unidos, entre otros países. Esta participación evalúa el nivel de la amazona frente a los principales referentes de la disciplina.

Todo parece indicar que Ferrando tiene buenas posibilidades de sumar buenos puntos para llegar a la Copa Mundial, aunque la experiencia tendrá también de atajo a su iluminación como ser humano.